Pré-candidatura de Silas Câmara ao governo recebe apoio de três partidos

Pré-candidato ao Governo do Amazonas, o deputado federal Silas Câmara recebe, na manhã desta segunda-feira (5), o apoio do Partido Social Cristão (PSC) e do Partido Trabalhista Cristão (PTC), além do próprio Partido Republicano Brasileiro (PRB) para a eleição suplementar deste ano. O evento acontece no auditório do Caesar Business Hotel, em Manaus. Entre as autoridades presentes estarão o presidente estadual do PSC, Nilton Barroncas, o presidente municipal da sigla, Vereador Joelson Silva, o presidente estadual do PTC, Jonas Santos, o presidente estadual do PRB, João Carlos Mello, o líder do PRB na Assembleia Legislativa do Amazonas, Deputado Carlos Alberto, e o líder do PRB na Câmara Municipal de Manaus, Vereador João Luiz, além de prefeitos e lideranças do interior.