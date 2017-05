‘Pré-candidatura chega para dar alternativa ao Estado’

O deputado estadual José Ricardo, nome escolhido no Partido dos Trabalhadores para ser candidato na eleição suplementar para governo do Amazonas, garante que o nome dele surge como uma alternativa para tirar do poder um grupo político que domina o Estado há mais de 35 anos. Ele, que já se preparava para as eleições de 2018, afirma que irá compor um plano de governo participativo, levando em consideração, principalmente, as necessidades da população do interior.

EM TEMPO – Como foi o processo de escolha do seu nome para essa eleição atípica?

José Ricardo – Participamos de um congresso recentemente para escolher as novas direções do partido e na ocasião foi decidido que o PT iria participar da eleição para este mandato-tampão e foi confirmado meu nome. Foi colocado ainda o nome do ex-deputado (Francisco) Praciano, mas ele declinou da indicação por estar se recuperando de um problema de saúde. Mas, o nome dele foi indicado para concorrer ao Senado e aceito por todos do partido. A candidatura ao governo do Estado é uma oportunidade para apresentarmos propostas para mudar a realidade do Amazonas, mesmo em um mandato de pouco mais de um ano e dois meses. Desejamos apresentar propostas para este curto período de tempo e de alguma forma deixar a estrutura pública para os próximos governadores que virão. Quero deixar as finanças do Amazonas organizadas, para darmos prioridade ao enfrentamento de alguns problemas-chave, na saúde, segurança e educação.

EM TEMPO – Com essa eleição suplementar, o partido teve que antecipar seu projeto de candidatura majoritária. Mas, para 2018, qual é a meta do PT?

JR – Nós já estávamos nos preparando para as eleições do ano que vem. A eleição da nova direção do PT foi exatamente para isso. Em nível nacional, temos a indicação do ex-presidente Lula e em nível local, vamos ter candidatos para vereador, deputado estadual e federal. A intenção do PT é lançar candidatos para todas estas vagas. Estou no meu segundo mandato de deputado estadual e, é claro, ano que vem, estaremos disputando outro espaço. Isso vai ser decidido no ano que vem. Mas, essa eleição para governador, nós decidimos participar e estaremos discutindo agora o plano de governo para quando começar a campanha. Desejamos fazer nossa convenção no dia 13, mas ainda podemos mudar a data, já que o prazo limite é até o dia 16.

EM TEMPO – Com quais partidos o PT tem interesse para formar uma chapa? Há possibilidade de uma composição “puro-sangue”?

JR – Nós estamos dialogando com o PCdoB, partido que nos acompanha há muito tempo. Estivemos juntos em 2012, quando a senadora Vanessa Grazziotin foi candidata à prefeita e o PT teve como vice, Vital Melo, filiado ao partido à época. Vamos tentar conversar também como PSB, Psol, PCB, PMN e Rede. Nós ainda não firmamos nada com ninguém. Caso não tenhamos nenhuma aliança com outra legenda, teremos que lançar alguém do próprio partido, aí nós vamos ter que analisar internamente e escolher alguém em boas condições para ser vice.

EM TEMPO – Como definiria o perfil ideal de vice para compor a chapa, conquistar o eleitor e vencer as eleições?

JR – O vice é alguém que soma, que vai agregar a uma campanha, que se envolve na discussão das propostas. Ano passado, tivemos a indicação de jovem do PCdoB, Yann Evanovick, líder de um movimento estudantil. A escolha dele foi boa porque tive a oportunidade de debater bastante as propostas para juventude, como esporte, cultura e lazer. Agora, o vice para governo tem que estar preparado para fortalecer o Estado. Ele deve ter um olhar muito forte para o interior do Amazonas. Precisamos ter uma preocupação com o interior, porque há uma migração muito intensa do interior para a capital e há problemas de saúde, educação e falta de oportunidade. Com a escolha de um bom vice, queremos gerar renda no interior, favorecer a criação de atividades econômicas e incentivar a produção no interior do Estado. A gente espera que o vice possa somar, com esse propósito. Se for jovem, se for mulher ou do movimento estudantil.

EM TEMPO – O senhor se tornou conhecido pelas prestações de contas que faz em cima de uma Kombi, seja nos terminais ou em feiras. Esta ferramenta será utilizada nessa campanha, a exemplo da de 2016?

JR – O PT tem um bom tempo de televisão. Por meio dos programas de rádio e TV, vamos chegar às casas das pessoas e mostrar nossas propostas claras, transparentes e vamos continuar a fazer muitas visitas e, a Kombi é o nosso instrumento de aproximação para estar perto das pessoas. Ano passado, eu usei bastante a Kombi, mas a utilizo na maioria das vezes como forma de prestação de contas. Nesta campanha política também iremos usá-la, para imprimir a ideia de transparência para a população. Para mostrar que o político não pode desaparecer. Ele deve estar próximo do povo. A campanha também será alicerçada pelo voluntariado da militância e dos simpatizantes. Vamos apresentar nossas propostas em nossas caminhadas e aquilo em que acreditamos, nossos ideais e sonhos. Nossa candidatura chega para romper e dar uma alternativa ao Estado, que é governado há 35 anos pelo mesmo grupo político.

EM TEMPO – O senhor integra um partido que, por quase 15 anos, esteve no poder máximo do país. Como analisa o atual cenário político?

JR – O Brasil está passando por uma situação nova, a corrupção empresarial que, pela primeira vez é exposta para a população. Agora, todos sabem que há interesses quando uma empresa financiava uma campanha de presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual e vereador. Essa exposição altera todo o sistema político e a sociedade quer mudança. Isso porque, quase todos os partidos têm alguém sendo acusado de ter envolvimento de irregularidades, de receber propina e recursos não registrados. Este é o sistema político que nós temos e que tem que mudar. As lideranças políticas estão sendo acusadas de irregularidades e o povo está desiludido com a política. Muitos perderam a esperança.

EM TEMPO – Em vista da exposição da corrupção empresarial, acredita que além dos princípios empresariais, o que mais deve ser alterado para inibir irregularidades?

JR – A legislação para punir corrupção empresarial está aí. Mas o que precisa ser mudado são as instituições. A Justiça precisa melhorar. Hoje, nas delações, são citados juízes, ministros, integrantes do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União (TCU). Deve-se combater a corrupção nas instituições também, porque não adianta denunciar um político, por exemplo, e dentro da instituição, ter um membro corrompido. A corrupção empresarial se fortalece porque há interesse em ganhar licitações. Até ano passado tínhamos possibilidade de empresas doarem, mas com a mudança na legislação, agora o eleitor é estimulado a participar e doar. Não há interesse empresarial, porque as empresas com a “doação”, as empresas faziam investimento e queriam

um retorno.

EM TEMPO – Quais serão os pilares para a composição do seu plano de governo?

JR – Será a construção de um plano de governo participativo. Vamos visitar pessoas nos municípios para colher informações sobre as necessidades de cada localidade e agrupar em nossas propostas para o Estado do Amazonas. Vamos ouvir mulheres, jovens, idosos, portadores de deficiência, indígenas e estudantes. Iremos realizar audiência em cada município e de lá virão prioridades para serem inclusas no orçamento. Isso é uma maneira de dar transparência ao uso do dinheiro público.

Fabiane Morais

EM TEMPO