Pré-candidatos para governo do Amazonas começam planejamento de campanha

Na corrida para formar alianças e viabilizar seus nomes junto aos seus partidos e grupos políticos, pré-candidatos ao governo do Estado que planejam disputar a eleição suplementar de 6 de agosto, costuram apoios nos bastidores, que serão ratificados no período das convenções, agendadas pela Justiça Eleitoral para os dias de 12 a 16 de junho.

Mas, enquanto não oficializam suas candidaturas, políticos com ou sem mandato se preparam para a maratona da campanha eleitoral. O ex-deputado estadual Marcelo Ramos (PR), por exemplo, elabora um plano de governo que contemple uma gestão de 500 dias, envolvendo áreas prioritárias como Economia, Saúde e Segurança. Os pormenores das propostas serão concluídos na próxima semana.

“Nós vamos nos juntar a partir da próxima semana com algumas personalidades acadêmicas, empresariais e sem filiação partidária para compor totalmente esse plano de governo. Eu vejo pré-candidatos apresentando sugestões como se fossem governar por mais de 500 dias”, adiantou o pré-candidato. As propostas são alicerçadas em um determinado período porque Ramos acredita que esse será o tempo determinado para o governador permanecer no cargo, caso não haja reeleição.

Com pouca experiência na gestão pública – Ramos exerceu por alguns meses a chefia da Superintendência Municipal de Transporte Urbano na gestão do ex-prefeito Serafim Corrêa –, o pré-candidato afirma que isso não é empecilho e que se sente capaz e reconhecido do ponto de vista acadêmico igualmente ou melhor do qualquer outro pré-candidato já declarado.

“O Brasil admira muito mais a inexperiência da força-tarefa da Lava Jato do que a experiência dos investigados. O país clama por mudanças e os políticos com experiência estão envergonhando nosso Estado e o colocando negativamente em divulgação na imprensa nacional”, observou.

Apostando em seu nome nesta eleição, o vereador Marcelo Serafim (PSB) também já discute um programa de governo com o auxílio de alguns partidos aliados. O pré-candidato afirma que seu partido busca aliança com legendas que militem no mesmo campo ideológico, como PPS, PV e PPL, siglas que, segundo ele, têm os mesmos compromissos com a população e discursos similares.

“Nós queremos montar com aliados um plano do governo para 2018, para que seja uma opção para a população. As opções de governo até agora apresentadas estão atrasadas”, disse.

Segundo ele, o mote para o bom desenvolvimento de um plano de governo é levar em consideração os anseios da sociedade e não o “vale-tudo” para ganhar uma eleição. Questionado sobre o perfil do vice, ele não descartou a hipótese de compor a chapa com uma representante do sexo feminino, assim como ocorreu com o pai dele, o deputado estadual Serafim Corrêa, na eleição municipal de 2016, quando disputou o pleito com a vice, a professora Cristiane Balieiro (PSB).

“É importante o perfil de uma mulher na política. Agradaria-me muito ter uma mulher como vice para compor a chapa comigo. Isso será discutido com os partidos e irei respeitar os interesses internos do PSB. Mas, acredito que uma mulher somaria bastante com a nossa chapa”, analisou.

Composição

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Wilker Barreto (PHS), que anunciou sua pré-candidatura na semana passada, também compartilha da mesma ideia de Marcelo Serafim e tem planos de compor sua chapa com uma mulher.

E um dos nomes mais indicados seria o de Eliane Ferreira, presidente do PV, partido com que Wilker costura uma aliança para o pleito. “Eliane está há muito tempo à frente do PV, tem muita experiência e pode contribuir muito, como mulher. É importante a figura feminina na política”, ressaltou.

Classificando-se como um jovem gestor e idealizador de atos importantes à frente de sua administração na CMM, Wilker faz um questionamento: “Depois do Amazonino e Eduardo Braga, quem possui mais experiência administrativa?”.

Em relação à estrutura de campanha, Wilker admite que a composição será totalmente diferente das que participou anteriormente. “Estamos definindo produtora, coordenação de campanha e o fechamento da chapa”, adiantou.

Ele ressaltou que é fundamental estruturar um bom plano de governo para os próximos 14 meses, que proporcionem resultados rápidos e, isso inclui realinhar valores e investir na saúde, educação e segurança.

Organizar

Pré-candidato do PT, o deputado estadual José Ricardo afirma que este é um momento de organização de campanha, do plano de governo e do diálogo com os partidos.

Sem alianças definidas, ele admite que deve procurar partidos, como PCdoB e Psol para uma parceria. “São legendas que sempre tiveram posicionamento críticos em nosso Estado e que mantém diálogo com várias lideranças para enfrentar o grupo político que está aí, há 10 anos governando o Estado e que não tem apresentado mudanças”.

Por enquanto, ainda não há vice para compor a chapa, mas ele acredita que o nome escolhido deve ser de alguém que vai discutir propostas com a população. “Não tem nada fechado sobre isso, mas deve ser um homem ou uma mulher com experiência política”.

Além desses quatro políticos, outros já foram anunciados por seus partidos como pré-candidatos, como o deputado estadual Luiz Castro (Rede). Há também aqueles que não anunciaram, mas que já articulam alianças, como o deputado federal Silas Câmara (PRB), o senador Eduardo Braga (PMDB) e mesmo o ex-prefeito Amazonino Mendes (PDT).

