Pré-candidato Marcelo Ramos é o segundo entrevistado do jornal Em Tempo

O ex-deputado estadual Marcelo Ramos (PR) é o segundo entrevistado de uma série de entrevistas que o Jornal Amazonas EM TEMPO realiza com os pré-candidatos ao governo do Estado do Amazonas, para a eleição suplementar que ocorrerá no dia 6 de agosto deste ano.

A entrevista, o pré-candidato fala sobre as propostas de governo e aponta algumas soluções para problemas do Estado. A conversa completa será publicada no “Com a Palavra”, da edição do Jornal EM TEMPO, no caderno de Política, do próximo domingo (4).

Durante a conversa com o jornalista Henderson Martins, o ex-deputado falou sobre o momento político e econômico do Amazonas. Marcelo Ramos comentou ainda que, caso seja eleito, a bandeira será trabalho e geração de renda para o povo do Estado. Ele comentou também sobre os trabalhos que vem desenvolvendo no interior para conquistar o apoio do povo.

O primeiro entrevistado da série foi o deputado José Ricardo (PT). A matéria foi publicada no último domingo (28), na edição impressa e no portal.

Marcelo Ramos conversou ainda com a repórter, Mara Magalhães, ao vivo pela fan page do EM TEMPO no Facebook . Na ocasião, ele fez uma prévia do que o leitor poderá conferir no jornal do próximo domingo.

