Pré-candidato à prefeitura de Manaus, Eron tem como proposta  criação de metrô

O ex-deputado federal e pré-candidato à prefeitura de Manaus, Eron Bezerra (PCdo B), disse que não se importa em ser vice na chapa majoritária, caso o Partido Comunista e o PT decidam desta forma. A declaração foi dada na tarde desta terça-feira (19), em entrevista ao EM TEMPO Online. As duas siglas fecharam aliança para as eleições municipais, mas o PT também lançou um pré-candidato, o deputado estadual José Ricardo.

Entre as suas propostas está a criação de um metrô para a capital do Amazonas. Eron esteve na sede do Jornal Amazonas EM TEMPO, onde foi recebido pelo diretor de redação, Mário Adolfo, e pelo diretor executivo, João Bosco Araújo.

Segundo o pré-candidato, os dois partidos ainda vão sentar para decidir quem vai ser o ‘cabeça’ da chapa e defendeu os critérios que devem ser utilizados para que as duas siglas façam a escolha.

“Até o final do mês já teremos uma decisão de como ficará a chapa para as eleições municipais. Gostaria muito de ter um debate com Arthur Neto (PSDB), no segundo turno, para defender minhas ideias para Manaus. Mas o que os dois partidos precisam definir é qual de nós dois pode aglutinar melhor, quem reúne melhores condições de enfrentar os debates e quem tem melhores condições eleitorais. Esse vai ser o critério para definir. Não me importo em ser vice”, comentou Eron ao adiantar que está empenhado em formar uma chapa da esquerda em Manaus.

Conforme o ex-deputado federal, a convenção do PCdoB está marcada para o próximo dia 30 de julho, e o partido terá chapa própria para disputar vagas na Câmara Municipal. “Nós vamos lançar 62 nomes para vereadores. Temos muitas pessoas boas e nossa pretensão é eleger de 3 a 4 vereadores pelo partido”, comentou.

Propostas

O pré-candidato relatou algumas das suas propostas caso alcance a cadeira do executivo municipal. Entre elas, a criação de um metrô para a capital do Amazonas, com plataformas em cima dos igarapés.

“Você não vai deixar o carro em casa, se não tem um transporte de qualidade. Em 2000, eu apresentei uma proposta transporte de fluvial, quero usar os igarapés de Manaus para criar em cima delas as plataformas do metrô. Assim não será gasto dinheiro com desapropriação”.

Para a segurança, Eron destacou que vai exigir que todos os postes tenham lâmpadas, pois a população paga pelo serviço. Ele também afirmou que vai criar um projeto ‘Guarda de Quarteirão’. “Vou cobrar que tenhamos lâmpadas nos postes, pagamos taxas de iluminação e não temos esse serviço. Além disso, quero implantar o projeto Guarda de Quarteirão, onde um homem e uma mulher ficarão fazendo a segurança das ruas para assim reduzir o número de tentativas de assaltos e outros crimes”, comentou.

Além disso, o pré-candidato também pretende criar “piscinas fluviais” e usar a ciência em primeiro lugar.

“São ideias simples e algumas mais profundas, mas vou usar minha experiência como doutor em sustentabilidade para enfrentar os problemas usando a ciência. O grande problema dos gestores é pensar em uma ideia e chamar alguém para fazê-la, o que não dá certo. No meu caso, vou primeiro chamar a ciência e ver qual a melhor ideia para executá-la”, finalizou.

Por Kattiúcia Silveira