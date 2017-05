‘Pré-Calouro da UEA’ terá aulas de inglês e espanhol disponíveis no You Tube e aplicativo

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) lança, nesta quarta-feira (3), às 9h, a edição 2017 do Programa Pré-Calouro. Neste ano, o diferencial é a oferta de aulas de língua estrangeira (inglês e espanhol). O evento será na Escola Estadual Senador Petrônio Portella, localizada na Avenida Bartolomeu Bueno da Silva, s/n – Dom Pedro II.

O programa Pré-Calouro é uma iniciativa do Governo do Amazonas, executada pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), por meio da qual são oferecidas aulas diárias de disciplinas do Ensino Médio com vistas à preparação de alunos para o exame Vestibular e Sistema de Ingresso Seriado (SIS), aplicado aos estudantes do Ensino Médio do Amazonas. O início do programa se deu em 2015.

Com duração de 30 minutos cada, as aulas estão sempre disponíveis no canal da UEA, via YouTube, podendo ser acessadas a qualquer momento e repetidas de acordo com a necessidade do aluno. Um aplicativo para celular também está disponível na Play Store.

