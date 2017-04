Prazo para submeter trabalhos no Intercom Norte termina nesta quarta

O prazo de submissão de trabalhos para o XIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação na Região Norte (Intercom Norte 2017) termina na próxima quarta-feira (12). O evento será realizado nos dias 24, 25 e 26 de maio na Faculdade Boas Novas, localizada na avenida General Rodrigo Otávio, nº1655, bairro Japiim, Zona Centro-Sul de Manaus. A programação conta com palestras, apresentações culturais, mesas-redondas, além de oficinas e mini-cursos.

A coordenadora do Intercom Norte 2017, Carla Santos explica que as inscrições podem ser feitas pela internet, no endereço www.intercomnorte.com.br. “É importante lembrar que os alunos líderes dos trabalhos só poderão submetê-los após as Instituições de Ensino indicar os produtos no site. O aluno tem que pagar e fazer a inscrição até o dia 10, caso contrário não irá conseguir submeter o trabalho”, disse Santos.

Os trabalhos devem obedecer aos critérios e normas do Expocom, disponíveis para consulta no endereço www.intercomnorte.com.br/normas-expocom. O Intercom é voltado a estudantes, professores, profissionais e pesquisadores que atuam nos sete estados do Norte: Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará e Tocantins.

Com informações da assessoria