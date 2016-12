Prazo para sacar o abono salarial encerra no dia 30

O trabalhador que não sacou o abono salarial do PIS/Pasep, embora tenha até 30 de dezembro para fazê-lo, precisa ficar atento, pois neste dia os bancos não abrem, uma vez que as agências fecharão para o balanço anual.

Porém, quem não conseguir sacar o benefício nos bancos até esta data, poderá fazer nos terminais da Caixa Econômica Federal e em casas lotéricas no dia 30, desde que tenha o Cartão Cidadão e a senha registrada, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Portanto, as pessoas que ainda não sacaram o abono salarial do PIS/Pasep ano-base 2014 precisam se programar para fazer o saque do benefício até o dia 29. Quase 935 mil trabalhadores ainda não retiraram o dinheiro, no valor de um salário mínimo (R$ 880). “Se houver qualquer problema, o trabalhador não terá mais como resolver no dia 30 pois os bancos não atenderão o público e, depois dessa data, o dinheiro do abono volta para o Fundo de Amparo ao Trabalhador”, explicou o coordenador geral do Seguro-Desemprego, Abono Salarial e Identificação Profissional do Ministério do Trabalho, Márcio Borges.

Têm direito ao Abono Salarial ano-base 2014 quem estava inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2014 com remuneração mensal média de até dois salários mínimos; e tenha os dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Para ter certeza se está entre os beneficiados, o trabalhador pode acessar o portal trabalho.gov.br/abono-salarial, inserir CPF ou número do PIS/Pasep e data de nascimento e fazer uma consulta ou pela Central de Atendimento Alô Trabalho do Ministério do Trabalho, que atende pelo número 158.