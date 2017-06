Prazo para sacar abono salarial termina em 30 de junho

Mais de 1,8 milhão de trabalhadores não sacaram o Abono Salarial do PIS/PASEP. O valor varia entre R$ 78 e R$ 937 e o prazo termina em 30 de junho.

Para ter direito, o trabalhador precisa:

– Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

– Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante 2015;

– Ter exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2015;

– Ter seus dados informados pelo empregador (Pessoa Jurídica) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Verifique no site: http://verificasd.mtb.gov.br/abono/

Como receber?

– Os beneficiários do PIS podem receber os pagamentos via crédito em conta; diretamente no caixa (apresentando o número do PIS e um documento de identificação) ou com o Cartão do Cidadão e senha em caixas eletrônicos, Casas Lotéricas e Correspondentes Caixa Aqui.

– Os beneficiários do PASEP podem receber os pagamentos via crédito em conta ou em uma agência do Banco do Brasil com documento de identificação.

EM TEMPO