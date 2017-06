Prazo para retirar PIS/Pasep 2015 é prorrogado para 28 de dezembro

Até o fim da semana passada, 1,57 milhão de pessoas ainda não haviam sacado o dinheiro

Foi prorrogado para 28 de dezembro o prazo de saque do Abono Salarial 2015, referente ao exercício de 2016/2017 (anos em que são realizados os pagamentos). O prazo terminava na próxima sexta-feira (30). A aprovação da nova data foi tomada em reunião, na noite de quarta-feira (28), do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), que reúne representantes de empregadores, trabalhadores e governo.

Conforme a assessoria do Ministério do Trabalho, a prorrogação foi um pedido dos representantes dos trabalhadores ao ministro Ronaldo Nogueira, porque muita gente ainda não retirou o benefício: até o fim da semana passada, 1,57 milhão de pessoas ainda não haviam sacado o dinheiro, o equivalente a 6,49% de quem tem direito. O número representa R$ 1,97 bilhão.

Como fica:

Devido à necessidade de readequação dos bancos que fazem o pagamento (Caixa Federal e Banco do Brasil), o prazo para retirar o PIS/Pasep 2015 será encerrado na sexta-feira (30 de junho), como estava programado, e reaberto em 27 de julho para seguir até 28 de dezembro de 2017.

Quem tem direito:

Tem direito ao abono salarial ano-base 2015 quem estava inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2015 com remuneração mensal média de até dois salários mínimos e teve seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). O valor do abono é proporcional ao tempo que a pessoa trabalhou com carteira assinada em 2015. Se ela trabalhou, por exemplo, durante os 12 meses, vai receber o valor integral do benefício, que é de um salário mínimo (R$ 937). Se trabalhou por apenas um mês, vai receber o equivalente a 1/12 do salário (R$ 78) e assim sucessivamente.

Para o trabalhador saber se tem direito ao abono, o Ministério disponibilizou o telefone 158 e este link. Basta digitar o número do PIS/Pasep ou do CPF e a data de nascimento.

EM TEMPO