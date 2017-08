Prazo para renegociação de dívidas com Prefeitura vai até hoje; desconto chegam a 100%

Contribuintes devem procurar a Semef para negociar débitos – Márcio Melo

Os contribuintes em débito com a Prefeitura de Manaus possuem prazo até esta quinta-feira (31) para fazer a adesão ao Programa de Recuperação Fiscal do Município de Manaus (Refis Municipal). O programa concede descontos de até 100% sobre juros e multas das dívidas relacionadas ao IPTU, Alvará, ISS e às multas por infração vencidas até 30 de dezembro de 2016.

Por meio do Portal Semef Atende (semefatende.manaus.am.gov.br), o contribuinte pode fazer o parcelamento em até seis vezes e emitir as guias para pagamento. O pagamento acima de sete parcelas só poderá ser negociado na sede do Semef Atende, na rua Japurá, ou nos PACs. Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone 156. “Foram praticamente dois meses de campanha, pela qual a prefeitura oportunizou aos contribuintes a quitação de dívidas”, ressaltou o subsecretário de Receita, da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef), Francisco Moreira.

Conforme explicou o subsecretário, o contribuinte que realizar a negociação neste último dia terá até o dia 6 de setembro para efetuar o pagamento da sua primeira guia ou parcela única. “Conforme a regra, o contribuinte pode pagar sua guia em até cinco dias após a sua emissão. Como dia 5 é feriado, o sistema aceita até o dia útil seguinte”, explicou.

Meta

Mais de 35,5 mil contribuintes já aderiram ao Refis Municipal, totalizando negociações de R$ 88,6 milhões. Somados ao valor representado pela renúncia fiscal, a prefeitura já contabiliza R$ 131,7 milhões que serão desafogados da Dívida Ativa municipal, que antes do início Refis acumulava cifras acima de R$ 6,5 bilhões.

Do total, mais de 22 mil contribuintes aproveitaram o desconto de 100% sobre os encargos e quitaram suas dívidas a vista, somando receita de R$ 22,3 milhões ao município. A meta é ultrapassar os R$ 30 milhões em valores arrecadados.

Prorrogação federal

O governo federal anunciou no último dia 29 que o presidente Michel Temer vai publicar uma medida provisória que prorroga o prazo de adesão ao Refis de 31 de agosto para 29 de setembro. A publicação visa a garantir novas adesões ao programa lançado para o refinanciamento de dívidas com o fisco até que outra medida, a que trata das regras do Refis, seja negociada e votada pelo Congresso.

Integrantes do Palácio do Planalto afirmam que a prorrogação do prazo se dará, inicialmente, até o fim de setembro, mas dizem que não está descartada uma nova prorrogação, até 31 de outubro, por exemplo, caso novas mudanças no texto que está hoje no Legislativo sejam aprovadas. O governo, porém, quer que o prazo final fique 29 de setembro.

