Prazo para pagar 2ª parcela do 13º salário termina nesta terça

As empresas que optam pelo parcelamento do abono de Natal dos empregados têm até esta terça-feira (20) para depositar a segunda parcela do 13º salário, que possui os descontos da contribuição previdenciária e do Imposto de Renda que não foram feitos na primeira parcela.

A primeira parte da gratificação, paga em 30 de novembro, correspondeu exatamente à metade do salário bruto. Especialistas em finanças recomendam usar o 13º salário para pagar dívidas.

Quem não tem dívidas pode usar parte do 13º salário e de outros recursos extras (bônus, por exemplo) para custear as despesas do começo do ano. “Se a pessoa observar que a renda não será suficiente, uma saída é tentar enxugar alguns gastos”, diz Fernanda Prado, planejadora financeira da Life Finanças Pessoais.

Recorrer a dinheiro poupado também é uma estratégia, mas os especialistas sugerem cautela, afinal o recurso está guardado para emergências e imprevistos.

Após se organizar para arcar com todos os gastos, a orientação é construir um planejamento financeiro de olho em 2018. “Como ocorrem uma vez por ano, essas despesas devem ser provisionadas”, afirma Angela Nunes Assumpção, planejadora financeira e sócia da consultoria Moneyplan.

