Prazo para inscrição no Enem termina na sexta (19)

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) encerram na próxima sexta-feira (19). As provas serão em novembro.

Para se inscrever é preciso acessar o site do Inep e preencher o cadastro com os dados e cidade onde fará as provas. Não esqueça de optar entre inglês ou espanhol como língua estrangeira. O prazo segue até as 23h59 do dia 19 de maio. A taxa custa R$82,00 e poderá ser paga em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência de Correios.

Cartão de confirmação

O cartão de confirmação da inscrição será liberado em outubro. Lá deverão constar o número de inscrição data, hora e local das provas; atendimento especializado e/ou específico (se solicitado) e ainda sua opção de Língua Estrangeira. As informações podem ser acompanhadas pela Página do Participante e no aplicativo Enem 2017.

Provas

Em 2017 as provas serão realizadas em dois domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro. No total serão 4 provas objetivas com 45 questões cada. No primeiro dia os estudantes passarão pelas provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; e redação de texto dissertativo-argumentativo a partir de uma situação-problema (política, social ou cultural) com 30 linhas no máximo.

No segundo dia serão aplicadas avaliações de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, no horário de Brasília. As provas começarão, nos dois dias, às 13h30, terminando às 18h no primeiro dia e às 19h no segundo dia.

O que levar no dia da prova

É obrigatório levar caneta esferográfica de tinta preta e fabricada em material transparente e também documento oficial de identificação original com foto. É aconselhável também estar com o Cartão de Confirmação de Inscrição e a Declaração de Comparecimento impressa para assinatura do Coordenador de Local (caso precise do documento).

O que NÃO levar no dia da prova

Não é permitido levar chaves, livros; manuais; borracha; anotações; boné, chapéu, viseira, gorro ou similares; fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens; impressos; lapiseira; óculos escuros; caneta de material não transparente e dispositivos eletrônicos (calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods, pen drives, mp3 ou similares, gravadores, relógios, alarmes). Antes de entrar na sala você deverá guardar os objetos não permitidos no Envelope Porta-Objetos, fechar o lacre e deixar debaixo da sua cadeira até terminar a prova.

Caderno de Questões, Gabarito e Resultado Final

Três dias úteis depois do último domingo de provas você poderá conferir os Cadernos de Questões de todas as cores de provas no site do Inep. Os gabaritos oficiais devem ser divulgados no dia 16 de novembro e o resultado individual será divulgado, por área de conhecimento, em janeiro de 2018, na Página do Participante e no aplicativo Enem 2017.