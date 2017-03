Prazo para entrega de documentos do Bolsa Idiomas 2017 termina nesta terça-feira

A entrega de documentos referentes à primeira chamada do Programa Bolsa Idiomas (PBI), da Prefeitura de Manaus, começou na manhã desta segunda-feira, 13/3, e segue até 18h desta terça-feira, 14.

Os mais de cinco mil estudantes classificados na primeira chamada precisam comparecer à sede da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi) e entregar a documentação para assegurar os benefícios.

Veja a lista de classificados

Entre os documentos obrigatórios, estão comprovante de residência (conta de água, energia, telefone ou fatura de cartão de crédito); contrato de aluguel; declaração de vida e residência e documentos pessoais (cópias do CPF e RG).

“Vamos receber os estudantes impreterivelmente até 18h de terça-feira, sem parada para o almoço. Os estudantes que não comparecerem perderão o benefício”, adverte a diretora-geral da Espi, Fabiana Lucena Oliveira.

Declaração de renda familiar

Além dos outros documentos, os candidatos também deverão apresentar a declaração de renda familiar, que é emitida no ato da inscrição no Portal do Candidato. O documento traz as informações de renda de todos os residentes no mesmo domicílio do candidato.

Além disso, os candidatos devem apresentar comprovante de renda de cada morador da mesma residência, conforme a atividade exercida. O detalhamento de cada atividade, bem como os documentos necessários para cada um, está disponibilizado no edital do PBI 2017.

