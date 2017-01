Prazo para entrega de documento do Bolsa Universidade termina nesta sexta

Termina nesta sexta-feira (20), o prazo de entrega dos documentos que comprobatórios da segunda fase do remanejamento de vagas do Programa Bolsa Universidade (PBU), da Prefeitura de Manaus. O atendimento no último dia segue de 8h às 18h, na Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), localizada na avenida Professor Nilton Lins, 3259, bloco D do campus da Universidade Nilton Lins, Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul.

O processo de recepção dos estudantes começou cedo na sede da Escola, com candidatos chegando já a partir das 7h. Às 8h, com o início do horário oficial de atendimento, o município começou a confirmar os novos bolsistas de 2017, que já devem cursar suas graduações neste primeiro semestre.

A Espi alerta os estudantes que fizeram o remanejamento que esta sexta-feira é a última oportunidade para assegurar a bolsa. “Os estudantes remanejados têm que comprovar todas as informações prestadas na inscrição, com a entrega dos documentos, sob pena de perder o benefício”, explica a diretora-geral da Espi, Fabiana Lucena Oliveira.

Jovens e “maduros”

Jeych Martins, de 29 anos, foi contemplado com bolsa de 50% para o curso de Letras. Para ele, o PBU representa “incentivo à educação”. “Eu tentei fazer um curso que era muito caro, mas não consegui concluir. Sem esse benefício, é praticamente impossível a gente querer melhorar de vida através do estudo. Esse programa vai me ajudar a crescer e ir em frente”, afirma.

Quem não escondeu a empolgação com a bolsa foi Scarlett Beatricy Miranda, de 25 anos, que vai cursar Tecnologia em Logística. “Fiquei muito feliz quando recebi a minha bolsa na 4ª chamada. Logística é o curso que sempre quis fazer. Busquei essa oportunidade e estou muito feliz de ter conseguido”, comemora.

Após atuar por 12 anos como professora, Maria Ivone Leão, 50 anos, agora vai ter a oportunidade de se graduar. “Estou feliz por ter sido contemplada entre tantos que se inscreveram. Eu tenho magistério, trabalhei 12 anos como professora, mas hoje em dia para trabalhar nas instituições precisa ser formado. Vou me graduar e daqui para frente dar continuidade aos estudos e continuar trabalhando”, conta.

Documentos obrigatórios

Entre os documentos necessários para garantir a vaga obtida a partir do remanejamento estão comprovante de residência, RG, CPF, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e comprovantes de renda de todos os moradores declarados na inscrição. Confira a lista completa AQUI.

Também é obrigatória a apresentação da declaração de renda, emitida no processo de inscrição. A Espi ressalta que os estudantes devem formalizar a entrega de documentos e providenciar a matrícula na Instituição para a qual obteve o benefício.

Com informações da assessoria