Pratos exóticos com sabor amazônico são atrações do ‘Festival do Peixe’ neste fim de semana na Ponta Negra

Iguarias da culinária regional, coma a combinação amazonense do pirarucu assado na brasa, com farofa de banana pacovã e vatapá de camarão, além dos inéditos sanduíches feitos de hambúrgueres de tambaqui: ‘Tamba-X’ e ‘Chimanga Rapaz!’, farão parte do cardápio do “Festival do Peixe – evento gastronômico”, que acontece neste sábado e domingo, dias 19 e 20 de novembro, respectivamente, das 17h às 23h, na segunda etapa do estacionamento do Complexo Turístico Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

A proposta do evento é permitir que o público apreciei o peixe, iguaria da terra, em suas mais variadas formas de consumo, passando pelo tradicional peixe cozido, frito ou escabeche e bolinhos até as novas apresentações em forma de recheios de sanduíches, atendendo paladares simples aos mais sofisticados, com receitas de dar água na boca e que serão vendidas em pratos a preços populares.

Entre os sabores exóticos estão tambaqui no creme de camarão, escondidinho de bacalhau, pastel pescador, filé de jaraqui com baião e farofa, vatapá de peixe com camarão, filé de pirarucu ao tucupi, tucunaré na manteiga, sardinha frita, moqueca de pirarucu com camarão, caldeirada de tambaqui, pirarucu de casaca, talharim à moda do pescador, e os inusitados: pirarucu metido a besta, égua maninho (peixe charutinho com farofa de ova de jaraqui), quero mermo (linguiça de pirarucu com geleia de cachaça e pimento) e chibata (moqueca de filhote com pirão).

Já confirmaram participação no evento as empresas:Peixaria Poraquê, Tambaqui de Banda, Naoca Restaurante, Morada do Peixe, Fast Temaki, Gourmet Amazônico, Flor de Jambú, Estória de Pescador, Chef Daniel Vassalo, Delícias da Amazônia, Fino Sabor Cearense, Sabores da Amazônia, Via Brasil Bistrô, Sabor do Chef, D´Lis, Ponto Certo, Trem Bão Sô – Linguiçaria Gourmet, Parada das Delícias,Tacacá da Tia Socorro, Bom Paladar, Delícias da Pepeta, Le Pot, Frozen Factory, Kakigoria, Baiquiosque, Gusta + Paleteria e Délices Sucrés.

Para animar o ‘Festival do Peixe’ no sábado haverá show das atrações da terra, sendo no sábado com o cantor Nicolas Junior e no domingo a apresentação de Darlem & Banda. E para a criançada, a diversão está garantida no ‘Espaço Curumim’, um ambiente seguro com variedades de brinquedos infláveis e brinquedoteca para os mais baixinhos.

A iniciativa é uma realização da empresa Mode On Eventos e integra a programação da 5ª edição do projeto ‘Nossa Energia Move a Amazônia’ (Nema), apresentado pela Equador Petróleo, será a mais nova experiência gastronômica para os manauaras.

Nema

A 5ª edição do projeto acontecerá no sábado (19)a partir de 15h, com diversas interações esportivas, gastronômicas e musicais, em três ambientes diferentes, no Complexo Turístico da Ponta Negra, sob consultoria da Mode On Eventos.

Tudo começará na praia, com atividades como esportes radicais aquáticos, paraquedismo e futevôlei, além de apresentações de DJ’s. Às 16h30 acontecerá a 4ª Corrida Pedestre do Nema.

Já no calçadão, às 17h começará o “Festival do Peixe – Evento Gastronômico”, com os sabores da terra, que poderão ser degustados em porções a preços populares, nos dias 19 e 20 de novembro.

O Anfiteatro será palco de apresentações musicais regionais e dos shows nacionais de Paralamas do Sucesso e de Luan Forró Estilizado, a partir de 18h30.

Mais informações sobre o ‘Festival do Peixe – evento gastronômico’ poderão ser obtidas por meio do telefone: (92) 3348- 8434 ou acessando as redes sociais facebook.com/modeoneventos, instagram@modeoneventos.

SERVIÇO

O QUE – “Festival do Peixe – evento gastronômico”

QUANDO: dias 19 e 20 de novembro (sábado e domingo), de 17h às 23h

ONDE: Estacionamento da 2ª etapa da Ponta Negra

QUANTO: acesso gratuito a área do evento / para acesso ao ‘ Espaço Curumim’ serão cobrados ingressos.

INFORMAÇÕES: 3348-8434 / atendimento@modeoneventos.com.br / www.modeoneventos.com.br / facebook: Mode On Eventos e instagram @modeoneventos

REALIZAÇÃO: Equador Petróleo

PRODUÇÃO: Mode On Evento

Com informações da assessoria