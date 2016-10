Pratos da terceira edição do Passo a Paço vão custar a partir de R$ 5

Quem gostar de apreciar um bom prato não pode perder a feira gastronômica da terceira edição do evento cultural ‘Passo a Paço’, que acontece nos 23 e 24 de outubro, no Centro Histórico de Manaus, das 16h às 22h. O cardápio terá comidas, doces e salgados a partir de R$ 5. O evento é organizado Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), e integra as comemorações dos 347 anos da cidade de Manaus.

Os chefs de restaurantes que ocuparão as barracas, os food trucks e food bikes oferecerão produtos nos valores de R$ 5, R$ 10 e R$ 15, conforme previsto em edital pela Manauscult. No total, serão mais de 40 opções para o público que for ao evento. Entre os chefs já confirmados estão: Selma Reis, do Zefinha Bistrô, Guilherme Valente, do Dom Burrito, Hiroya Takano do Suzuran, entre outros.

Serão 40 pontos de venda de comidas dos restaurantes e food trucks mais conhecidos da cidade. Destaque para a barraca do convidado ilustre, o apresentador de TV e chef Olivier Anquier, que estará entre os chefs manauaras oferecendo seus pratos mais deliciosos a preços acessíveis.

Programação cultural

Na programação cultural, o Passo a Paço traz um dos ícones do teatro brasileiro, Fernanda Montenegro, com o espetáculo ‘Nelson Rodrigues por ele mesmo’. Na música, Seu Jorge vai fazer o show principal do dia 23, domingo, e Johnny Hooker o show do dia 24, segunda-feira (feriado). Também no dia 23 os Djs Tubarão e Boss in Drama esquentam o público em palcos diferentes.

Grandes nomes da cena musical amazonense também figuram na extensa programação de dois dias de celebração cultural em comemoração ao aniversário de Manaus. Pereira, Sinézio Rolim, Torrinho, Kátia Maria e Cileno são alguns dos nomes que estarão nos palcos do Passo a Paço.

O Passo a Paço é realizado em parceria com a iniciativa privada. Tem patrocínio do Bradesco e os restaurantes participantes pagam taxa de permissão de uso do espaço público. De acordo o diretor-presidente da Manauscult, Bernardo Monteiro de Paula, o patrocínio do Bradesco e as taxas de permissão custeiam as despesas de cachê das atrações nacionais.

