Prata nos Jogos do Rio na natação, Manaudou treina em time de handebol

Campeão dos 50 m livre em Londres-2012 e medalhista de prata nos 50 m livre e no revezamento 4 x 100 m livre nos Jogos do Rio, Florent Manaudou diminuirá a intensidade de seus treinamentos de natação para se dedicar a outro esporte: o handebol.

O francês, que bateu o brasileiro Cesar Cielo nos Jogos de 2012, disse em entrevista à agência de notícias AFP e em postagem posterior nas redes sociais, que começou a treinar com o time Aix Handball, da segunda divisão francesa, e que, com isso, mudará sua rotina na natação. Ele citou ainda que se inspira em outros atletas para tomar a decisão, como Michael Phelps.

“Saindo do ciclo de quatro anos coroados com medalhas olímpicas, quero me preservar e ainda assim ter o prazer que tem sido meu motor principal nesses oito anos. Por isso eu decidir fazer um parênteses do meu treinamento triplo diário (2 sessões de natação e uma de musculação), seguindo como um nadador em ativa, mas que competirá em certas competições este ano”, comentou.

Segundo ele, o handebol o ajudará a recuperar o prazer pelo esporte. “Não tenho outra ambição a não ser dar o meu melhor e encontrar uma fonte de prazer diferente. Comecei a treinar com o segundo time do clube Aix Handball, porque larguei o esporte coletivo muito cedo como complemento da natação”, contou.

A pressão envolvida em treinamentos da natação e a cobertura na mídia foram outros fatores que o levaram a optar pelo handebol. “O sistema que treino supõe grande pressão da mídia e não quero que isto tire minhas oportunidades de um dia ganhar outra medalha olímpica pela França. Quero me proporcionar as condições para me recuperar. Mas ao mesmo tempo quero encontrar a inspiração com práticas que me atraem mais e ao máximo”, explicou.

Por Folhapress