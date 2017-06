Praia da Ponta Negra: espaço de cultura e lazer na margem do rio Negro

Visitante do espaço aproveita momentos de lazer para ler e se atualizar – Michael Dantas

Protetor solar, canga, roupa de banho e livros para estudar. Não soaria tão estranho esse conjunto de coisas para o manauense, se o dono dos pertences estivesse entre o quarto ou a laje da sua casa. No entanto, o ambiente escolhido é a margem do rio Negro, na praia da Ponta Negra, Zona Oeste. Um dos lugares mais democráticos da cidade, a praia tem deixado de ser com o passar dos tempos apenas um balneário, e tem acolhido gente de todas as classes, com atividades diversas, inclusive estudar.

Há quatro meses em Manaus, a secretária bilíngue Daniele Rufino, 32, busca um diploma no curso de Idiomas da Escola Superior de Tecnologia – EST/Idiomas, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), para poder atuar como professora de línguas na cidade. Moradora do bairro São Jorge, Zona Oeste, ela aproveita os tempos livres das suas manhãs para pegar sol e contemplar o rio, enquanto estuda.

“Sou uma ‘paraioca’. Vim da Tijuca, em busca de novos horizontes. Para mim, um ambiente que tenha água e uma vista ampla, com ar puro é inspirador. Tudo que é fechado me sufoca. Às vezes é necessário, mas sempre que posso recomendo a praia para estudar, fazer exercícios ou simplesmente pensar na vida”, disse Daniele.

Ela afirma que vai pelo menos três vezes na semana, com a exceção de sábado e domingo, à praia. “Como não tem tempo ruim é fácil de ficar e estudar na praia. Para chegar aqui eu sempre pego ônibus. Além de econômico não demora muito”, comenta.

A designer Izabela Rovigatti tirou um final de tarde para sol na Ponta Negra

Espaço acolhedor

De passagem por Manaus, depois de desbravar o Monte Roraima, entre a Venezuela e o Estado de Roraima, a designer Izabela Felipe Rovigatti, 24, tirou um final de tarde na praia da Ponta Negra para pegar um pouco de sol, tomar um açaí, um guaraná Baré, dar um mergulho no rio Negro e ler um livro da literatura latino-americana. Do litoral norte de São Paulo, ela afirma que encontra na praia um refúgio para fazer o que mais gosta, além de curtir a água.

“Eu fico o dia inteiro e até durmo na praia. Levo livros de literatura para aproveitar o ambiente, viajar na leitura e esquecer um pouco do mundo conturbado”, diz a designer.

Breve histórico

A praia que ganhou seu primeiro acesso terrestre no final dos anos 1960 e já na década de 1970 começou a ganhar conjuntos residenciais, é tida hoje pelo manauense como o principal ponto de encontro da cidade. Na década de 1990 ganhou seu primeiro conjunto arquitetônico de orla. E nos anos 2000 ganhou a sua primeira reforma consolidada com sua ampliação nos últimos anos.

Emerson Quaresma

EM TEMPO