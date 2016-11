Praia Clube triunfa em jogo da Superliga feminina de vôlei em Manaus

A Arena da Amadeu Teixeira foi palco do primeiro jogo da Superliga feminina de vôlei, em Manaus. A partida, válida pela 3ª rodada da competição, reuniu as equipes Dentil/Praia Clube (MG) e São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP). O placar terminou em 3 sets a 0 para a equipe mineira, que garantiu a terceiura vitória seguida no certame.

Com um público de 4.765 pessoas e um calor escaldante, a disputa foi um sucesso entre os torcedores amazonenses que acompanharam o evento na noite desta sexta-feira (11). Márcia Pinheiro veio de Manacapuru só para assistir à partida ao lado da filha Allicia Tavares. Ela é empreendedora de um projeto da modalidade no município, chamado de “Princesas do Vôlei”. E a filha, juntamente com outras 14 meninas, torceram pelo Praia Clube.

Camila Luíza, 13, que faz parte do projeto há cerca de um ano, disse que ficou encantada quando soube do jogo da Superliga em Manaus, e assim que soube já comunicou os pais sobre seu interesse me assistir. Ela, que também é fã da Fabiana Claudino, estava na expectativa pela vitória do clube mineiro e ansiosa para arrancar um abraço de sua ídolo.

“Quando soube do jogo, já comecei articular minha vinda com meus pais. E quando soube que o projeto iria nos trazer, fiquei muito feliz, pois sou apaixonada pela Fabiana, devido a toda experiência dela dentro de quadra e também por ser campeã olímpica. Tenho ela como uma inspiração no voleibol”, disse a jovem.

A central, ao final da partida, agradeceu ao carinho dos fãs e declarou que o sentimento deles é fundamental dentro das partidas, pois o torcedor se torna mais um integrante da equipe dentro de quadra.

“Fiquei emocionada com tanto carinho. E, sem dúvida, o apoio deles é de suma importância para nós. Eles são mais um integrante da equipe, pois nos incentivam a focar ainda mais na vitória. Resumo o jogo de hoje como uma grande partida, e com sensação de dever realizado por ter garantido mais uma vitória para o clube, ao lado de minhas parceiras de equipe”, afirmou Fabiana.

O time mineiro agora se prepara para enfrentar a equipe do Pinheiros/SP, no dia 19, em Uberlândia (MG). Já o São Caetano encara o atual campeão da Superliga, o Rexona, um dia antes, no Rio de Janeiro (RJ).

O jogo

O jogo começou com vantagem para o São Caetano, que abriu o placar com dois pontos seguidos. Depois, o Praia Clube realizou um bom trabalho de bloqueio com a bicampeã olímpica, Fabiana, virando o jogo para 7 a 3.

Antes dos primeiros 30 minutos de jogo, o placar já estava praticamente decidido para o time mineiro, em 22 a 17. E foi com um belo bloqueio duplo de Fabiana e Malu que elas garantiram a vitória o primeiro set, por 25 a 19.

A segunda parcial começou acirrada, com jogadas de Alix, Fabiana e Carla, garantindo superioridade no meio de rede para a equipe mineira. Enquanto o São Caetano tentava furar o bloqueio, a defesa do time do ABC Paulista mostrava vulnerabilidade. O Praia Clube soube aproveitar para fechar o set em 25 a 17.

No terceiro set, a equipe paulista tentou correr atrás do prejuízo e vencer a parcial para forçar o quarto set. Até começou melhor, mas viu o Praia Clube abrir vantagem logo no início.

Abatido, o São Caetano começou a cometer erros, como bolas na rede e fora de quadra. O bloqueio de Fabiana continuou funcionando e numa jogada errada de Diana, da equipe paulista, que jogou a bola na rede, as meninas de Uberlândia garantiram a vitória, por 3 sets a 0, com parciais de 25-19/25-17/25-18.

Torcedor ilustre

Considerado padrinho da primeira partida da Superliga feminina de vôlei em Manaus, o ginasta Arthur Zanetti esteve presente na Arena Amadeu Teixeira, ontem, e viu a disputa como um grande incentivo ao esporte brasileiro, expandindo grandes disputas em regiões que antes eram esquecidas, como o Norte do país.

“Fico feliz em poder fazer parte dessa história. E ver como o esporte sai favorecido com esta disputa. Acredito que não só aqui, mas muitos outros locais carentes também devam ter essa oportunidade de contribuição para o esporte. Gosto muito de Manaus e vejo um futuro promissor para o esporte daqui”, declarou o campeão olímpico.

Anúncio

Presente na partida, o titular da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Fabricio Lima, afirmou que o evento superou as expectativas e ainda anunciou que a boa impressão credenciou Manaus para receber mais um jogo da Superliga. Dessa forma, além do já anunciado, entre São Caetano x Rexona, dia 3 de fevereiro, a capital amazonense também receberá o Vôlei Nestlé no início de janeiro de 2017.

Wal Lima

Jornal EM TEMPO