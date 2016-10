Praciano divulga vídeo onde critica gestão de Arthur e declara apoio a Marcelo Ramos no segundo turno

O ex-deputado federal pelo Amazonas, Francisco Praciano (PT), divulgou na manhã desta quarta-feira (5), um vídeo gravado em sua residência, no Ceará, onde está se recuperando de um problema de saúde que o deixou internado por mais de 120 dias. No material audiovisual, Praciano pede à população manauara que eleja, no próximo dia 30, Marcelo Ramos (PR) como prefeito de Manaus.

No vídeo, Praciano critica a gestão do atual prefeito e assegura que o candidato da coligação ‘Mudança para transformar’ “poderá fazer uma boa prefeitura, bem melhor que a do Arthur”.

Além das justificativas que dá no vídeo pela escolha em apoiar Marcelo, Praciano diz que é com o candidato do PR que os políticos de esquerda ou progressistas podem se juntar em prol do progresso da cidade.

“Se ele [Marcelo] quiser, vai ser o avanço que a cidade precisa. Não estou colocando qualquer imposição para declarar o meu apoio, mas a vitória de Arthur na cidade representaria uma vitória do PSDB à nível nacional e eu, como petista, não posso colaborar com isso”, pontuou, ressaltando que o atual prefeito não fez uma administração que justificasse a continuidade no cargo.

Sobre a decisão do deputado estadual José Ricardo, que ficou em quarto lugar na disputa pela prefeitura, de não apoiar nenhum dos candidatos no segundo turno, Praciano disse que é preciso respeitar da decisão do companheiro de partido.

“Respeito a posição, mas a minha, como cidadão, é que temos que ganhar com o Marcelo para que ele esteja ao nosso lado no futuro. Prefiro apontar para algo mais moderno, para algo que represente uma política mais agressiva para Manaus, concluiu.

Veja o que diz Praciano no vídeo:



“Meus amigos de Manaus, eu sou o Praciano. Fui vereador de Manaus, fui deputado federal pelo estado do Amazonas. No momento estou em Fortaleza em tratamento de saúde, mas não posso deixar de exercer a minha cidadania participando do segundo turno das eleições de Manaus. Como? Pedindo ao senhor que vote Marcelo Ramos. Pedindo a cidade que eleja Marcelo Ramos para prefeito dessa querida cidade. Por quê? Porque é um jovem, tem um bom currículo político, é sério, é competente, é ético. Segundo, porque poderá fazer uma boa prefeitura, bem melhor que a do Arthur e poderá também compor com a gente uma política progressista para a cidade de Manaus, para o estado do Amazonas, com ênfase no social. Terceiro: eu sou do PT e não colaboro com a política do PSDB Nacional. Muito obrigado! Vote Marcelo Ramos”, disse.

Rosianne Couto

Portal EM TEMPO