Praça da Matriz será reinaugurada no dia 15 de novembro

As obras estão bem avançadas e respeitaram todas as recomendações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Divulgação

Em homenagem à identidade de Manaus, a praça 15 de Novembro, mais conhecida como praça da Matriz, será reinaugurada na data em que se comemora a Proclamação da República e que dá nome ao espaço, símbolo do resgate e valorização do Centro Histórico. O dia foi definido durante a visita do prefeito Arthur Virgílio Neto, do vice-prefeito Marcos Rotta e da primeira-dama Elisabeth Valeiko ao Arcebispo Metropolitano de Manaus, dom Sérgio Castriani, realizada nesta quarta-feira (2), na sede Arquidiocesana.

Segundo o prefeito, as obras estão bem avançadas e respeitaram todas as recomendações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). “Não é só uma reforma, é uma restauração, pela qual devolveremos à Manaus a sua identidade, a sua origem”, destacou.

Arthur Neto explicou, ainda, que assim como a Matriz, outras praças que compõem o PAC Cidades Históricas, como a Tenreiro Aranha e Adalberto Vale, também devem ser entregues este ano. Ele disse que a preocupação agora é a questão da segurança desses locais. “Estamos buscando parcerias para devolver esses espaços ao uso da população com a segurança necessária, garantindo ainda o zelo pelo patrimônio público”, afirmou.

Leia também:16 mudas de oitizeiros são plantadas na praça da Matriz

Para a reinauguração da Matriz será realizada uma missa campal, que será presidida pelo Arcebispo de Manaus. “O nome matriz já diz: mãe, mãe da cidade. É o local onde Manaus começou. Todo esse processo de revitalização do Centro Histórico é muito importante e nos colocamos à disposição da prefeitura para somar nesse processo”, assegurou dom Sérgio Castriani.

Obras

Atualmente, as obras na praça 15 de Novembro se concentram na criação de novos passeios aos pedestres e jardins. Na próxima semana se inicia a colocação dos paralelepípedos na área do entorno do antigo aviaquário, onde foram encontradas pedras jacarés e lióz da criação original. O local será isolado e servirá como uma espécie de sítio arqueológico, onde a população poderá observar os achados da história. Futuramente, uma nova obra de requalificação será realizada no aviaquário.

Toda área do Relógio Municipal já está, praticamente, concluída. E o monumento histórico terá seu maquinário renovado, além da revitalização interna, expondo o teto trabalhado em adornos, há muito tempo escondido e esquecido na história.

EM TEMPO

Com informações da assessoria

Leia mais:

Praça da Matriz começa a ser preparada para receber obras

Trecho de obra na Praça da Matriz será entregue neste mês; via com paralelepípedo é liberada

Prefeito anuncia obras de revitalização da Matriz