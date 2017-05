Praça central do Japiim segue com obras de recuperação

Com a obra de recuperação em toda sua extensão, a praça central do bairro Japiim, localizada na avenida General Rodrigo Otávio, Zona Sul, começou a receber a implantação de estampa de ladrilho (pedras em bloco artesanal), serviço executado manualmente por servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

A principal frente de serviço está concentrada na implantação de nove mil metros quadrados de estampa de ladrilho nas calçadas, e na implantação em concreto armado em mais de 300 metros de meio-fio e sarjetas. Sequencialmente, a obra irá receber pintura e nova iluminação e a instalação de uma academia ao ar livre.

Os trabalhos no local iniciaram a, aproximadamente, 15 dias. Duas equipes da Seminf executam as obras que são acompanhadas de perto pelo subsecretario de serviços básicos, Antonio Peixoto.

“O trabalho no local é completo e inclui a pintura de todo o passeio em ladrilhos, acessibilidade para portadores de necessidades especiais com rampa de acesso, pintura do meio-fio e recuperação do parapeito. Sabemos da necessidade de serviços como este e estamos realizando justamente para devolver à população um espaço de lazer, de convívio. É o tipo de obra por meio de administração direta, determinada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto’, concluiu Peixoto.

Morador do bairro Japiim a mais de 20 anos, o bancário aposentado, Augusto Silva, de 70 anos, praticante de exercícios físicos como caminhadas ao ar livre, está ansioso para que as obras sejam concluídas e se diz satisfeito com a reforma do local.

“É uma reforma que o nosso bairro estava precisando muito, principalmente para gente que necessita praticar exercícios físicos diários, poder caminhar com segurança me deixa muito satisfeito”, ressaltou o morador.

Bem-estar e qualidade de vida

Outros espaços públicos estão sendo revitalizados pela Prefeitura de Manaus. Além da praça do Japiim, Zona Sul, a praça do conjunto Tocantins e duas áreas de convivência no Parque 10, Zona Centro-Sul, estão recebendo reforma em toda a sua estrutura. As obras visam trazer melhorias e bem-estar aos pedestres, visitantes e à comunidade em geral.

No bairro Parque 10, a praça localizada entre as ruas 23 e 24 também está sendo revitalizada. A praça que conta com uma área total de 1.600 metros quadrados está recebendo obras no pavimento, com a instalação de pavers (blocos pré-moldados em concreto), reforma do estacionamento que possui espaço para receber, aproximadamente, 16 veículos, recuperação do meio-fio, sarjeta e restauração das calçadas bancos.

No mesmo bairro, a praça localizada na rua 31, também está recebendo infraestrutura. Já na segunda etapa do conjunto Tocantins, a praça central está sendo totalmente reformada. A área está recebendo piso em concreto, calçamento em todo entorno, além de instalação de novos bancos e de uma academia ao ar livre.

Com informações da assessoria