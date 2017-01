Praça 14 de janeiro celebra 132 anos

Começam nesta sexta-feira (13), as comemorações pelo aniversário de 132 anos da Praça 14 de Janeiro, na zona Sul. A programação segue até o domingo(15), sempre a partir das 19h, reunindo mais de 30 atrações. Estrutura de palco, som e iluminação foram garantidas à festa pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Além da estrutura para os festejos, a prefeitura está finalizando um mutirão de limpeza na área que reúne 150 trabalhadores divididos nas atividades de capinação, varrição, mutirão de limpeza e igarapés. A ação encerra nesta sexta-feira.

“O serviço de limpeza já está na parte final. Já passamos pelas ruas do bairro com o mutirão e agora estamos limpando as áreas do Prosamim e igarapé”, explicou Laurimar Costa, coordenador das equipes.

Nesta sexta-feira, 13, a limpeza passa pelo Mestre Chico, Residencial Manaus II e pelo Igarapé do Beco Tarumã. “Todos os anos, um dos primeiros mutirões de limpeza da cidade é o da Praça 14, justamente para preparar o bairro para receber a festa de comemoração pelo aniversário. Já é tradição na Prefeitura”, destaca Costa.

Trânsito

A partir das 14 horas desta sexta-feira a Rua Emílio Moreira será interditada no trecho entre as avenidas Japurá e Tarumã. Outra interrupção de tráfego ocorrerá a partir das 18 horas na Rua Japurá, no trecho entre as ruas Emílio Moreira e Major Gabriel. As interdições serão mantidas até a madrugada de segunda-feira, 16.

Dez agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) estarão próximos às áreas interditadas para monitorar o tráfego e orientar condutores sobre a circulação e opções de desvio.

Com informações da assessoria