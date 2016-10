Pouso confirmado em Manaus: Aviões do Forró em show Private

Eles estão à frente dos vocais de uma das bandas de forró mais conceituadas do Brasil há 14 anos. Juntos, Solange Almeida e Xand Avião formam uma dupla ‘imbatível’ e que conquistou não só o país, mas como também o mundo inteiro. Aviões do Forró pousa dia 23 de outubro, véspera de feriado em Manaus, para mais uma apresentação inesquecível. Os ingressos para o show estão à venda nas centrais da Fábrica de Eventos e pontos de venda credenciados.

O projeto Aviões Private conta com três horas de show de um jeito que você nunca viu. A apresentação traz na bagagem grandes sucessos, entre as canções mais antigas e os novos hits, o repertório, os fãs podem esperar que será uma mistura especial. Vai de Xuxa a Alceu Valença. “Como é um show longo, tocamos nosso repertório inteiro, as novas e as antigas. Mas, também cantamos músicas de outros artistas, queremos que o povo saia alegre do lugar”, diz o cantor Alexandre Avião.

Uma das características do Aviões é quebrar barreiras. Com cinco turnês internacionais no currículo, a última passagem da banda fora país foi em fevereiro de 2016, onde se apresentou em Stuttgart (Alemanha), Zurique (Suíça) e Londres (Inglaterra). A primeira aconteceu em 2008, nos Estados Unidos. As posteriores foram na Europa, passando por Portugal, Suíça, Holanda e Bélgica. Como projeto atual, planejam voltar aos palcos da Alemanha e Inglaterra.

O DVD da banda, a ‘Pool Party do Aviões’ foi gravado ao vivo no Beach Park em Fortaleza – intitulado o maior parque aquático da América latina, é considerado um cenário paradisíaco e serviu de cenário para a megaprodução. O projeto deste DVD foi um divisor de águas na carreira da banda que consegui a partir daí desenvolver conceitos de festas e shows interessantes, como o ‘Aviões Private’.

E sobre esse projeto, Sol e Xand falaram com exclusividade ao jornal Em Tempo. Entre outros assuntos, na entrevista os companheiros de trabalho contaram sobre mais uma vinda a capital amazonense, o que gostam de fazer nas horas vagas em Manaus já que estão aqui todos os anos e estão familiarizados com a cidade. Confira a entrevista.

EM TEMPO: O nome Aviões do Forró faz alusão à grandeza da banda e, popularmente, faz menção à mulher bonita. Para você, o que o nome significa?

Solange: Significa sucesso! Mas antes de tudo, nos primórdios, o nome Aviões do Forró surgiu no sentido de fazer alusão a mulher brasileira, gostosona, bonita…

ET: A banda já realizou 4 turnês internacionais. Como é a interação da banda com os gringos durante os shows?

Xand: Ao contrário do que muita gente pensa, a maior parte do público que vai aos nossos nos no exterior são os gringos. Lógico que os brasileiros também vão nos prestigiar, matar um pouco da saudade do Brasil, relembrar da vida que deixou para trás em buscas de sonhos, mas os gringos nos também prestigiam bastante porque curtem o nosso som, eles vêm passar férias no Brasil e adotam o forró.

ET: O último DVD, Pool Party do Aviões, foi gravado no Beach Park (Considerado como o maior parque aquático da américa latina). Como se deu a escolha desse lugar?

Solange: Assim que o nosso escritório decidiu gravar um novo DVD, logo em seguida veio a interrogação sobre qual seria o tema. E a gente sempre se faz essa pergunta (risos) porque o nosso objetivo é sempre superar as nossas expectativas e as dos nossos fãs também. Sempre achamos que já fizemos quase tudo, mas sempre surge uma novidade. Assim foi a Pool Party. Quando surgiu o projeto de um novo DVD, tínhamos mil e uma ideias em mente mas todas já haviam sido executadas, e Xand participou de uma dessas festas em Las Vegas e deu a ideia. E a galera abraçou geral o projeto, e melhor lugar não poderia ter sido. Para nós foi um privilégio porque depois ficamos sabemos que outros grandes nomes já haviam tentado gravar lá, mas não obtiveram sucesso.

ET: O show em Manaus traz o sucesso ‘Aviões Private’. O que a banda traz como novidade para esse show?

Xand: Repertório atualizadíssimo com músicas novas que o Brasil inteiro está cantando, como “Fiquei Sabendo” e “Me Calei”, e terá eu e a Solanja que nem é novidade(risos), mas cada encontro com a galera de Manaus é sempre inesquecível.

ET: A capital amazonense é bem quente. Qual a relação da banda com a cidade? Há alguma semelhança com Fortaleza?

Solange: A receptividade dos manauaras é igual a dos cearenses. E em Manaus eu me sinto em casa. Quando chego, faço logo um city tour, vou ao shopping, adoro fazer comprar ai.

ET: Tem alguma iguaria amazonense que o grupo só consome quando está por aqui? Se sim, qual?

Xand: Sim… sou apaixonado pela culinária do Amazonas, principalmente pelos peixes que ninguém consegue preparar igual em outro lugar. Já provei de quase todos…

ET: A banda tem uma agenda de shows bem corrida. O que pretendem fazer durante o tempo livre em Manaus?

Xand: Eu gosto de sair pra comer e depois descansar. A Sol já gosta de “bater perna”, passa horas no shopping gastando. (risos).