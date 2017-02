Postos de combustíveis são fiscalizados pelo Procon Manaus

O Procon Manaus fiscalizou postos de gasolina na capital e autuou um deles, na Avenida Constantino Nery, pela ausência do exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC), como prevê a Lei Federal 12.291/2010. Formas de pagamento administradas pelos estabelecimentos também foram avaliadas.

Quem utiliza automóveis na cidade pode se deparar com frequência com a seguinte informação, dada pelo frentista: aceitamos somente pagamentos em dinheiro. O estabelecimento é livre para escolher a forma de pagamento, mas é necessário informar com faixas na entrada do posto para que o consumidor fique ciente antes de adentrar, conforme prevê a Lei 8.078/1990, conhecida popularmente como Código de Defesa do Consumidor.

“O consumidor deve saber de forma clara o tipo de pagamento aceito pelo estabelecimento. As maiores reclamações são de consumidores que já estão acostumados a usar o estabelecimento e não tem uma informação prévia ou a informação está apenas na bomba, muitas vezes não dando para ver”, destacou o coordenador da Ouvidoria e Procon Manaus, Afonso Lins.

Com informações da assessoria