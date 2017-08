Postos de combustíveis são alvos de fiscalização em Manaus

Três dos postos visitados receberam infrações por ausência do exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC) – Divulgação: Procon/Manaus

Postos de combustíveis foram alvos de uma fiscalização da Ouvidoria e Proteção ao Consumidor – Procon Manaus, na quarta-feira (8). A Blitzes foram realizadas em 12 estabelecimentos do ramo em bairros da zona Centro-Sul e no Centro de Manaus. Três dos locais visitados receberam infrações por ausência do exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme determina a Lei 8.078/1990 e por falta de informações sobre formas de pagamentos.

Outro caso comum, que recebeu atenção da equipe de fiscalização é a aceitação somente de pagamentos em dinheiro por parte de alguns postos. Para o assistente técnico administrativo Mário Rodrigues, 27, o cliente teria mais opções se as sinalizações de preços e formas de compras fossem visíveis. “Fica melhor para o cliente e, assim, não teríamos o transtorno de parar no local e depois sair”, disse.

Conforme o Código de Defesa do Consumidor (art.6º, lll, art. 30 e art. 31, d.), o estabelecimento é livre para escolher a forma de pagamento, mas é necessário informar com faixas na entrada do posto para que o consumidor fique ciente antes de adentrar ao local.

“Demonstra-se imprescindível que os postos de gasolina sinalizem, de forma ostensiva, as formas de pagamento que são aceitas e se há diferença de preço entre elas, sob pena de descumprimento do Código de Defesa do Consumidor”, destacou a Assessora Jurídica da Ouvidoria e Procon Manaus, Patrícia Lima. “Ou seja, se um posto cobra um preço menor para pagamentos realizados em espécie e outro maior para pagamentos em cartão, essa informação deve ser veiculada de forma clara e de fácil visualização”, completou.

