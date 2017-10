Posto policial no Cacau Pirêra é reativado

Na manhã desta quarta-feira, dia (18), o delegado-geral adjunto da instituição, Antonio Chicre Neto, participou da cerimônia de reativação de posto policial integrado das Polícias Civil e Militar no Distrito de Cacau Pirêra. O posto policial é subordinado à 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba, cerca de 27 km de manaus.

Estiveram presentes na solenidade, o diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), Mateus Moreira o delegado titular da 31ª DIP de Iranduba, Fábio Aly; a delegada Linda Gláucia, que ficará responsável pelo posto policial no Distrito de Cacau Pirêra; o vereador da Câmara Municipal de Iranduba Pedro Paulo; o chefe da Casa Civil de Iranduba, George Gomes; o comandante da Polícia Militar de Iranduba, major Wilmar Tabaiares, e o capitão Hélcio Barbosa Cavalcante, comandante do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) de Iranduba.

De acordo com Antonio Chicre Neto, o posto funcionava somente para registro de Boletins de Ocorrência (BOs). A partir desta quarta, passará a oferecer à população serviços distintos, como flagrantes, investigações, instauração de Inquérito Policial (IP) e Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). O quadro de policial efetivo do posto contará com uma delegada, um escrivão e quatro investigadores da Polícia Civil, além de policiais militares.

Leia também: Polícia apreende 1,3 tonelada de pescado ilegal na Manaus Moderna

“Houve a necessidade de ativar uma delegacia naquela região, que tem aproximadamente oito mil habitantes. Esse projeto vai entrar no planejamento da instituição para que seja enviado um decreto à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) no ano que vem, no sentido de criar uma estrutura da Polícia Civil, ou seja, uma delegacia no Distrito de Cacau Pirêra, para que ela não dependa mais da delegacia de Iranduba”, explicou o delegado-geral adjunto.

Segundo a delegada Linda Gláucia, o posto irá receber apoio de secretarias do Estado para combater a violência naquela localidade, como a Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), além do Conselho Tutelar e Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

“Nós estamos trazendo para a população do Distrito de Cacau Pirêra tranquilidade e segurança, tendo a certeza de que o Poder Público se faz presente também por intermédio da Polícia Civil. Além disso, vamos oferecer, a partir de novembro deste ano, a emissão de Registro Geral (RG) para os moradores daquela área”, argumentou a delegada.

Ao longo da cerimônia, o vereador Pedro Paulo agradeceu ao delegado-geral adjunto da instituição pelos serviços prestados às comunidades do município de Iranduba e pelo apoio na reativação do posto policial. Além disso, desejou boas-vindas à equipe de policiais que irá atuar no Distrito de Cacau Pirêra e ao delegado Fábio Aly, que assumiu a titularidade da 31ª DIP.

“Esse é um dia marcante para todos nós. Pela primeira vez na história do município de Iranduba nós vamos ter um posto integrado no Distrito de Cacau Pirêra. Quero agradecer a todos os envolvidos e pedir o empenho de toda a equipe que ficará responsável em atender a população no posto policial”, declarou o vereador.

Com informações da assessoria

Leia mais:

Integrantes de quadrilha especializada em transporte de drogas por aeroportos são presos em Manaus

Quem protege o inocente? O drama dos homens presos injustamente no Amazonas

Dupla em fuga colide com carro e atinge passageiro em parada da Constantino Nery; um morreu