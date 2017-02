Posto flutuante é interditado por comercializar gasolina adulterada

A Delegacia Fluvial (Deflu), juntamente com representantes da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), deflagrou na manhã de sexta-feira (10), a operação ‘Porto Seguro’ nas proximidades do Porto da Manaus Moderna e Feira da Panair, na zona Sul de Manaus. Ao longo dos trabalhos um posto de combustível flutuante, conhecido como ‘Pontão’, foi interditado por comercializar gasolina adulterada. Uma transportadora de navegação foi autuada por atividade irregular.

Coordenada pelos fiscais da ANP Heberton Soares e Leônidas Vilhena, a ação teve início por volta das 9h de ontem e foi estendida até as 18h daquele mesmo dia, tendo como alvo cinco pontões e uma transportadora de navegação. Ao longo das diligências, as equipes identificaram irregularidades nas bombas de um pontão.

“Os responsáveis pelo pontão foram autuados e o local interditado por vender gasolina adulterada com percentual de etanol anidro de 37%, onde o certo pela legislação seria 27%. O estabelecimento estava sendo abastecido pela transportadora de navegação que também foi autuada. A multa para o pontão por estar comercializando gasolina fora da especificação pode variar de R$ 20 mil até R$ 5 milhões, dependendo do porte da empresa e da quantidade vendida”, esclareceu Heberton Soares.

Conforme o fiscal da ANP, a transportadora de navegação estaria abastecendo os pontões daquela área foi autuada e interditada por realizar atividades não autorizadas pela ANP e pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). “A transportara estava fazendo armazenando de combustíveis, sendo que a função da mesma é transportar combustíveis de uma empresa para os pontões e alguns clientes no interior, não para armazenar produtos e fazer transbordo. Essa operação precisava de autorização de todos os órgãos competentes para realizar essa atividade. A multa para a prática sem autorização fica em torno de R$ 300 a 400 mil”, explicou Soares.

Heberton ressaltou que os agentes econômicos de pontões são autorizados pela ANP e que não houve apreensão. Os proprietários dos estabelecimentos foram notificados para retirada do produto de comercialização. Os mesmos têm o prazo de 15 dias para apresentar defesa e, após análise dos recursos, caso a ANP julgar improcedência, os responsáveis deverão pagar a multa.

“Em nome de toda a equipe da ANP agradeço a Polícia Civil pela parceria. Aproveito para ressaltar o trabalho desempenhado pelos servidores lotados na Deflu ao longo das fiscalizações. Esperamos que esse trabalho em conjunto continue nas próximas ações”, finalizou Soares.

Com informações da assessoria