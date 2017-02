Posto do Sine no Centro é reativado para emissão de Carteiras de Trabalho

O posto de atendimento do Sine Manaus da Galeria Espírito Santo, localizado na esquina das ruas 24 de maio e Joaquim Sarmento, no Centro, foi reativado para a emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). A intenção da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad) é emitir pelo menos 50 carteiras por dia.

“Acreditamos que em alguns meses, devemos ampliar esse número. De qualquer forma, o novo posto vai desafogar outras unidades de atendimento da capital, dando mais alternativas ao trabalhador”, explicou a diretora do Sine Manaus, Margareth Cavalcante.

Para o coordenador da Ouvidoria e Procon Manaus, Afonso Lins, com o retorno desse serviço para a Galeria Espírito Santo, a unidade passa a atrair mais clientes para o centro de compras. “O atendimento tem sido muito bom e tem feito com que a Galeria fique mais movimentada, já que alguns serviços que são necessários para a expedição da Carteira de Trabalho, como foto e xerox, são feitos aqui dentro”, observou.

A nova unidade do Sine, na Galeria Espírito Santo, será exclusiva para emissão de CTPSs. O local conta com dois guichês para realização dos atendimentos ao público, que acontecem de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 até às 13h30.

Atualmente, o Sine Manaus emite, em média, 170 Carteiras por dia, sendo 90 no posto do Centro (no Edifício Garagem) e 80 na unidade da Cidade Nova (na Avenida Max Teixeira). Os dois postos, também, realizam outros atendimentos ao trabalhador como consulta de vagas de emprego, cadastro para emprego, realização de pré-seleções e entrada no Seguro Desemprego.

Documentos

Os documentos exigidos para a primeira emissão da Carteira de Trabalho são: Carteira de Identidade, Certidão de Nascimento ou Casamento, CPF, Título de Eleitor e Comprovante de Residência. Para a segunda via, é necessária ainda a apresentação da CTPS antiga ou Boletim de Ocorrência Digital, com número e série da mesma.

O serviço de emissão de CTPS será oferecido tanto para a primeira quanto para a segunda via do documento. A Carteira de Trabalho estará disponível para a retirada na própria unidade em um prazo de sete a 15 dias.

