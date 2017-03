Por volta das 2h da madrugada desta sexta-feira, o depósito de um posto de lavagem de automóveis no bairro Santos Dumont, Zona Oeste de Manaus, pegou fogo e assustou vizinhos.

De acordo com a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), os materiais inflamáveis que eram guardados no local colaboraram para o alastramento das chamas.

Uma equipe do CBMAM foi acionada e controlou rapidamente o fogo. O incêndio não deixou vítimas, apenas danos materiais.

EM TEMPO