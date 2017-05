Posto de atendimento na Ouvidoria da CMM passa a emitir carteira de identidade

Na manhã desta quarta-feira (10), o ouvidor-geral da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Everton Assis (DEM) destaca a importância do relançamento do Termo de Cooperação Técnica para expedição da Carteira de Identidade em parceria da Ouvidoria da Casa e a Secretaria de Segurança Pública.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-AM) e Câmara Municipal de Manaus (CMM) reafirmaram um Termo de Cooperação Técnica entre as instituições, que irá permitir o funcionamento de expedição de Carteira de Identidade nas dependências do Poder Legislativo Municipal. A solenidade contou com a presença do secretário de Segurança Pública, Sergio Fontes.

“Em condições de Ouvidor dessa Casa é de extrema importância essa parceria para que possamos oferecer esse serviço de cidadania as pessoas, em 2016 a Ouvidoria fez mais de 900 atendimentos com 700 carteiras de identidade emitidas, agora através dessa parceria tenho certeza que podemos atender a grande demanda que recebemos e estamos felizes em saber que esta parceria irá trazer este serviço. Parabéns a todos os envolvidos e é isso que se espera de nós uma vez como representantes da população, do povo de Manaus”, destacou o vereador.

Durante a tribuna, o secretário disse que a reedição da parceria já era para ter sido firmada, mas devido às crises envolvendo o sistema prisional e as dificuldades, só agora pode ser retomada. “Estamos à disposição, a parceria é de mão dupla”, completou ao agradecer a iniciativa da Câmara com a disponibilidade de pessoal e estrutura para expedição de Carteira de Identidade e levar cidadania à população, no sentido de se habilitar ao mercado de trabalho.

“Temos 14 milhões de desempregados no Brasil, segundo dados oficiais, e um Estado de fronteira com um dos maiores produtores de cocaína, um Estado envolvido com todo tipo de problema resultante dessa condição geográfica”, afirmou.

“Secretário eu tenho certeza que o governador em exercício acertou em cheio em mantê-lo porque vossa senhoria é incansável na luta por dias melhores na nossa segurança publica”, concluiu vereador.

A emissão do documento será realizada em um posto de atendimento instalado na Ouvidoria da Câmara Municipal de Manaus, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12h. Uma equipe da Secretaria de Segurança com apoio de servidores e estagiários da Câmara Municipal estará prestando atendimento à população. Deverão ser emitidas 20 carteiras por dia.

Com informações da assessoria de imprensa