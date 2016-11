Pós-venda é alvo de reclamações contra concessionárias de veículos em Manaus

O EM TEMPO finaliza esta semana a série da coluna “Espaço do Cidadão”. As reportagens atendem a uma série de pedidos dos leitores e utiliza rankings de reclamação de sites especializados e depoimento de pessoas nas redes sociais. A reportagem está mostrando, nas últimas três semanas, as empresas com maiores índices de reclamação dos usuários, na internet, e suas principais falhas. E não apenas isso. Ações nocivas dessas empresas ao meio ambiente e à cidade, denunciados por leitores, também entrarão na pauta da série.

Esta semana, a reportagem aborda as concessionárias de veículos, zero quilômetro ou usados, com maiores índices de queixas no site Reclame Aqui e nas redes sociais. As principais queixas com relação à compra de carros ou motos é o pós-venda. A empresa mais citada em reclamações do gênero foi a Solimões Veículos, localizada na avenida Torquato Tapajós, zona Centro-Sul da cidade. Foram quatro citações no site Reclame Aqui e três na página oficial da empresa no Facebook. A maioria envolvendo justamente o pós-venda.

“Comprei um Golf Highline AA zero quilômetro, na Concessionária Solimões Veículos, em Fevereiro de 2014. Atualmente (o cliente registrou a queixa no dia 04/02/16 às 19h56), o carro está com 12 mil km, carro novíssimo. Desde então, o carro já apresentou dois problemas bastante sérios. Na primeira ocasião, a Solimões alugou carro compatível ao modelo de carro que possuo. Na segunda vez, não tive resposta quanto ao aluguel de carro compatível com o carro que possuo. Após, insistentemente, entrar em contato com o gerente de manutenção da Solimões, no dia 03/02/16, tive uma resposta informando que estaria disponível um carro reserva – carro modelo GOL. Recusei o veículo, pois este não é compatível com o veículo que possuo. Assim, entrei em contato com o gerente-geral da Solimões, que me informou que o aluguel deveria ser de carro compatível, pois meu carro está na categoria Premium. No entanto, apesar desse fato, continuo sem carro, o que está me trazendo diversos problemas e prejuízos. Ressalto que comprei o referido carro por toda a suposta segurança que o mesmo possui, ou seja, 7 airbags, sistema isofix, travas automáticas, sistema de sensor de aproximação de veículos, avisos reais quanto ao estado do veículo no painel, entre outros. Tudo pensando no conforto e segurança de meu filho de 1 ano. Agora, após a compra do veículo e com o defeito apresentado, a Solimões insiste em alugar um carro popular, sem as seguranças necessárias”, explicou o primeiro encontrado no site Reclame Aqui.

Outra queixa encontrada no local diz respeito ao atendimento de consumidores de carros “seminovos”, que segundo este usuário não é o mesmo de clientes que procuram um carro zero quilômetro. “Resolvi passar na concessionária para verificar se havia algum modelo de meu interesse.

Depois de me informar onde fica o setor de seminovos, me dirigi até lá – acompanhado de um colega de trabalho, que na ocasião estava junto comigo. Para minha surpresa havia uma única pessoa no local, uma mulher, que não consegui nem mesmo identificar, pois saiu da sala de seminovos, ao telefone, mesmo depois de ter tentado chamá-la para ser atendido. Ao telefone ela saiu, ao telefone ela ficou – e sumiu por dentro da loja. Deu as costas para mim.

Neste meio tempo entra mais um casal também buscando um seminovo. Ou seja, se for para comprar um carro novo, os vendedores só faltam lamber seus pés. Para um seminovo, você é simplesmente ignorado. Então, deixo uma recomendação: “se você procura um seminovo Volkswagen, não procure a Solimões Veículos, pois você será completamente ignorado”, disse.

O reembolso de uma compra também foi alvo de uma queixa. “Havia solicitado o consórcio de um carro e por motivos de saúde tive que cancelar. Fui na Solimões em março de 2015 (até hoje a reclamação não foi atendida) e assinei o cancelamento, a atendente me informou que em breve iria me reembolsar. Resultado, até hoje não me deram nenhuma satisfação referente ao estorno do valor. Quero uma solução de imediato, não aguento mais esperar por isso”, reclamou outro usuário do site Reclame Aqui.

De acordo com o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor (Idec), o CDC (Código de Defesa do Consumidor) estabelece que, no caso de o veículo apresentar problemas de qualquer natureza e de fácil constatação, o consumidor tem um prazo de até 90 dias para reclamar. Se tais problemas não forem resolvidos em 30 dias, o consumidor tem o direito de exigir, à sua escolha: a troca do veículo por outro do mesmo padrão, o cancelamento da compra ou o abatimento proporcional do preço (desconto).

Pateo Hyundai

A Pateo Hyundai, localizada na avenida São Jorge, no bairro de mesmo nome, também tem contra si várias queixas sobre a prestação de seus serviços. A principal envolve o atendimento de um cliente no pós-venda. “A própria loja fez uma gravação de vídeo provando que esse carro está com problemas. O vídeo mostra que o carro não consegue subir a ladeira. Inclusive, o mecânico que realizou o teste também não conseguiu, indo até o meio do caminho e voltando pois o carro não subia. Nisso, queimou o disco, e o carro ficou com cheiro de fumaça, e nós ficamos passando mal com essa situação. O vendedor ainda teve coragem de dizer para eu não andar na ladeira!”, desabafou o cliente ao site Reclame Aqui.