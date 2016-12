Portões dos locais de provas da UEA abrem mais cedo devido chuva

A manhã, deste domingo (11), nublada e chuvosa em muitos pontos da cidade fez com que algumas das 34 escolas, onde ocorrem a aplicação da prova de conhecimentos gerais da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), abrissem as portas mais cedo para receber os mais de 43 mil candidatos, em Manaus e nos 61 municípios do Amazonas.

Foi o caso da unidade de saúde da UEA, situada na avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus, que abriu os portões meia hora antes do horário previsto, que seria às 12h, para que os candidatos tivessem acesso ao hall coberto. Entretanto, não houve prorrogação para o horário de fechamento dos portões, marcado para às 12h50.

Com a abertura dos portões, os candidatos veem a oportunidade de garantir uma das 1.950 vagas ofertadas pela universidade. As vagas são para os 30 cursos espalhados nas unidades da Escola Normal Superior e nas Escolas Superiores de Ciências Sociais, de Ciências da Saúde, de Artes e Turismo e de Tecnologia, todas em Manaus; e nos Centros de Estudos Superiores de Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e Tefé.

O processo já havia ocorrido no mês de outubro, entretanto, por conta de um apagão na cidade e em municípios da Região Metropolitana, durante o período de realização do primeiro dia de provas, a decisão do reitor da universidade, Cleinaldo Costa, foi pela anulação do certame. Uma nova convocação foi feita para preservar assim o caráter isonômico do vestibular.

As provas realizadas no feriado de 24 de outubro, segundo dia do certame, de conhecimento específico e redação não foram anuladas.

Opiniões diversas

A autônoma Antônia Nascimento, 30, vai prestar vestibular pela primeira vez na universidade para o curso de direito. Em entrevista ao EM TEMPO, ela disse que está esperançosa do resultado por ter ganhado mais tempo para estudar e rever matérias importantes.

Já a estudante Marcela de Almeida, 17, que está prestando o quarto vestibular somente neste ano, acredita que isso só torna a maratona de provas mais cansativa.

“A gente se prepara o ano todo e é muito frustrante ver eles cancelarem. Você quer ir e fazer a prova para tirar o peso das costas. Quem estudou um ano todo não precisa de mais um mês e meio para isso” afirmou a adolescente.

De acordo com a assessoria da UEA, mais de 2 mil pessoas estão envolvidas na realização das provas deste domingo (11) para os 43.850 inscritos.

Gabarito

O gabarito das provas realizadas na tarde deste domingo (11) será divulgado no site da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), a partir das 20h (horário de Manaus).

Resultados

O resultado final do vestibular e do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) será divulgado no dia 20 de dezembro, no portal da UEA (www.uea.edu.br). O edital de matrícula será divulgado também no dia 20 de dezembro para os candidatos aprovados nos cursos que iniciam as aulas no primeiro semestre de 2017. Já o segundo edital de matrícula será divulgado apenas no dia 20 de abril para os candidatos aprovados nos cursos que iniciam as aulas no segundo semestre de 2017.

Laize Minelli

Portal EM TEMPO