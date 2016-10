‘Portões abertos’ celebra 75º aniversário da FAB com exposições de aeronaves ao público

Celebrando o mês de outubro, no qual se comemoram os dias da Força Aérea Brasileira (FAB) e do Aviador, o 7º Comando Aéreo Regional e a Base Aérea de Manaus (BAMN) vão promover diversas atividades, dentre elas, mais uma edição do ‘Portões Abertos’, no próximo domingo (9), entre 9h e 17h30. A entrada é um quilo de alimento não perecível.

Realizado em todo país, em Manaus, o ‘Portões Abertos’ acontece na Base Aérea, localizada na avenida General Rodrigo Otávio, bairro Crespo, Zona Sul da cidade.

Na ocasião, os visitantes terão conhecimento das diversas atividades desenvolvidas pela FAB na região. Também serão apresentadas as instalações e as diversas aeronaves/equipamentos operados pelas Unidades Sediadas e pelas Organizações Jurisdicionadas na Guarnição de Manaus.

Tradicional no calendário da cidade, o ‘Portões Abertos’ é visitado todos os anos por dezenas de pessoas, que têm admiração e entusiasmo pelas missões desenvolvidas pelo Comando da Aeronáutica em toda a Amazônia Ocidental.

O acesso à área de exposições, no interior da Base, será gratuito, solicitando-se na oportunidade a doação de alimentos, em prol de instituições manauaras apoiadas pela Aeronáutica na Região; haverá diversas atrações culturais e musicais, bem como variadas atividades operacionais, dentre as quais: paraquedismo civil, aeromodelismo, plastimodelismo, exposição estática de aeronaves.

Com informações da assessoria