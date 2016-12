Portas Abertas contempla alunos com deficiência

Uma teia de aranha serviu de inspiração para o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Argentina Barros, na Zona Norte de Manaus, desenvolver uma atividade de educação inclusiva com os seus mais de 450 alunos. A atividade foi desenvolvida após as professoras da unidade participarem do curso do projeto Portas Abertas para Inclusão, aplicado pelo Instituto Rodrigo Mendes a 29 educadores da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Denominada Práticas Pedagógicas para uma Escola Inclusiva, a ação teve três etapas. A primeira foi conscientizar os professores do CMEI acerca da importância da inclusão. Na sequência foram feitas ações de conscientização com a comunidade escolar e por fim, a atividade prática chamada de “Atividade Psicomotora Teia de Aranha”, onde, fios são entrelaçados entre cones, e os estudantes têm que ultrapassar os obstáculos se agachando e pulando.

“A atividade tem o intuito de socializar com todas as crianças, principalmente os alunos autistas. Sabemos que eles têm dificuldade de se relacionar e, normalmente, nas atividades coletivas se retraem, não conseguem lidar com barulho e se afastam. Quando idealizamos a atividade, envolvemos música, movimento, percepção e interação e conseguimos integrá-los”, explicou Rosalina Araújo, que junto com a professora Adilai Cunha pensaram em uma forma que envolver os alunos Caio Renan e João Rodrigues, diagnosticados com autismo.

O aluno Samuel Souza, de 5 anos, participou da atividade e explicou como conseguiu concluir o percurso da teia de aranha. “A brincadeira se chama como atravessar a teia de aranha. Vamos por baixo, depois subimos até chegar ao final. Fiquei suado, mas eu gostei”, afirmou.

Desenvolvimento psicomotor

Na atividade, as crianças aprendem também a conhecer seu corpo. Desenvolvem a lateralidade, coordenação motora, noção de espaço e noção de direção.

A representante do Instituto Rodrigo Mendes, Aline Santos, esteve no CMEI Argentina Barros para conhecer mais de perto o trabalho. Ela destacou que a ação discute com a criança já na educação infantil a questão da diversidade. Além disso, parabenizou a iniciativa da direção de colocar a atividade no Projeto Político Pedagógico da escola em 2017.

“Eu achei muito legal discutir com a criança já na educação infantil essa questão da diversidade. A outra coisa legal é que a escola está se movimentando para acolher novas crianças com deficiência. É interessante ver de perto que eles estão sonhando com o crescimento do projeto”, destacou.

O Projeto

O projeto Portas Abertas para a Inclusão é fruto de uma parceria entre a Semed, o Instituto Rodrigo Mendes, Fundação Barcelona e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e foi criado como forma de se transformar em um legado social para o Brasil com a realização da Copa do Mundo de 2014 e acontece em escolas regulares de mais de 15 cidades brasileiras.

Em 2016, o projeto disponibilizou em Manaus a capacitação para 29 educadores de 12 escolas da rede municipal, por meio de videoconferência. Na formação, de 120h de carga horária, os profissionais do magistério aprenderam como elaborar projetos educacionais inclusivos, utilizando a educação física.

A secretária municipal de educação, Kátia Schweickardt, em reunião com os representantes das entidades parceiras, solicitou que além das formações continuadas, o Instituto Rodrigo Mendes também auxilie a secretaria na captação de parceiros para ajudarem na operacionalização das atividades de educação inclusiva nas escolas de Manaus. Ela também ressaltou que, para 2017, a ideia é ampliar o projeto.

“A gente vai trabalhar com 18 escolas, na formação de professores e estratégias para facilitar e fomentar a inclusão. Nós vamos buscar, também, junto a Unicef, junto as universidades, a ampliação dessa parceira. O fato é que a rede está muito comprometida com a inclusão”, concluiu a secretária.

Atualmente, a Semed tem em funcionamento quatro projetos que trabalham a inclusão por meio da educação física: Caravana da Educação Física; Jogos Adaptados André Vidal de Araújo (Jaavas), o Avatar (que promove jogo de futebol adaptado para alunos com paralisia cerebral) e Aprender, Conviver e Lutar, que utiliza o judô e jiu-jítsu nesse processo de inclusão.

No evento de encerramento das atividades do projeto em 2016, realizado na tarde desta segunda-feira (5), no auditório da Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM) foram apresentados os 12 projetos elaborados durante a formação realizada na edição de 2016. Um deles foi a “Academia Alternativa Escolar”, idealizado pela Escola Municipal Cândido Honório, desde agosto deste ano. O projeto busca promover atividades em parceria com a professora da sala de recurso e com educação física para trabalhar a coordenação motora, força e equilíbrio, além de sociabilização.

Com informações da assessoria