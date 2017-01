Portal Mais Emprego tem quase 200 vagas para o Amazonas

Quem está à procura de uma chance no mercado de trabalho, precisa ficar atento, pois para o Amazonas há 196 vagas de emprego para serem preenchidas. Em todo o país, são mais de 27 mil oportunidades disponíveis no Portal Mais Emprego para preenchimento imediato.

De acordo com o Ministério do Trabalho, as vagas são ofertadas por empresas da iniciativa privada. Elas enviam todas as especificações do posto em aberto ao Sistema Nacional de Emprego (Sine), que atua como intermediador encaminhando o trabalhador para preencher a vaga.

Mas, para que o preenchimento ocorra, o candidato em busca de colocação deve manter o seu cadastro completo e atualizado. “Aliás, qualquer pessoa pode se candidatar a uma das vagas disponíveis, tanto por meio do Portal Mais Emprego na internet quanto em qualquer agência do Sine”, informou o Ministério do Trabalho, por meio de nota.

A maior parte das vagas está localizada nos Estados de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará. Há mais oportunidades para os cargos de linha de produção, faxineiro, vendedor, servente e telemarketing.

Incentivos

Para que as empresas anunciem no Portal, o Sine oferece alguns incentivos, como a gratuidade do serviço, pré-seleção de candidatos e, em alguns casos, chegando a ceder espaço físico para que sejam realizadas as seleções.

De acordo com a técnica da coordenação do Sine no Ministério do Trabalho, Fátima Valente, além de mediar as contratações, o órgão busca parcerias com Estados, municípios e iniciativa privada para qualificar os trabalhadores, dando uma atenção especial àqueles que buscam seguro-desemprego.

Orientações

Quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho precisa preencher o seu perfil profissional de forma completa, para que seus dados sejam cruzados de forma eficiente com os das vagas existentes, fazendo com que assim as vagas disponíveis sejam apresentadas.

O candidato que tiver dificuldade no preenchimento pode buscar ajuda dos profissionais do Sine, que são orientados a prestar sempre o melhor atendimento.

Segundo Fátima, é importante haver um bom atendimento, no momento da busca presencial de vaga.