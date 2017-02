Portal fiscalizará metas ambientais eleitorais

Esta semana entrou no ar o portal fichaverde.org.br/fiquedeolho, uma plataforma de controle para fiscalizar as metas socioambientais acordadas entre o governador do Estado, José Melo (Pros), e o Movimento Ficha Verde, durante a campanha eleitoral de 2014. Com dois dias em funcionamento, o site já foi atualizado com duas metas cumpridas pelo governo estadual – a implantação da proteção ao saium-de-coleira e a preservação de unidades de conservação. O compromisso contém, agora, 38 itens para ser fiscalizados até o final desta gestão.

O documento com as metas foi entregue no período eleitoral a todos os candidatos a governo, que assinaram e comprometeram-se em cumprir todos os compromissos. Fernanda Meirelles, representantes do movimento Ficha Verde em Manaus, explica que a carta foi composta por sugestões enquadradas dentro do tema socioambiental, sendo assim, uma forma da sociedade civil participar da discussão em torno da preservação do ecossistema. Na cidade, outros movimentos como “Pedala Manaus”, também participam de discussões sobre temas de interesse para a sociedade.

O grupo Ficha Verde não tem fins lucrativos e é pioneiro no segmento. “Nossas atualizações acontecerão sempre que o governador cumprir uma meta acordada e a cada seis meses, faremos uma atualização geral no site. Vamos monitorar o que a gente propôs para ele”, explicou. Para monitorar os compromissos, basta acessar a página e baixar a carta de compromisso assinada em 2014. “Esta é uma forma de cobrar para que as ações sejam realizadas. Esta foi a forma que encontramos de incluir a população na discussão do futuro ambiental da cidade, já que às pessoas não têm acesso com facilidade ao plano de governo”, acrescentou.

O movimento tem como fonte de informação para a atualização do site, jornais, portais e diários oficiais.

Alerta

A plataforma “Fique de Olho” apresenta o documento intitulado Agenda Socioambiental que selou 28 compromissos com base na gestão ambiental e territorial. Na ocasião, foi acrescentado, ainda, um compromisso extra, que também está sendo monitorado pelo Portal.

De acordo com o membro do comitê de governança do Movimento Ficha Verde, Neliton Marques, essas ações têm como objetivo incentivar a sociedade a participar de forma mais efetiva das discussões sobre os rumos do Estado e das cidades”.

Fabiane Morais

EM TEMPO