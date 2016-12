Porta dos Fundos lidera ranking mundial de influenciadores digitais

Apesar dos gamers terem dominado a lista de canais mais influentes do YouTube em 2016, a liderança ficou com o Porta dos Fundos.

O grupo de humor está em primeiro lugar no levantamento de influenciadores digitais divulgado anualmente pela empresa de tecnologia Zefr, que rastreia e ranqueia as tendências de engajamento dos maiores influenciadores ao redor do mundo.

Fundado em 2012, o Porta dos Fundos acumula 3 bilhões de visualizações e mais de 14 milhões de inscritos.

Os humoristas retomaram a temática política em seus vídeos neste fim de ano e lançarão novo esquete sobre a Lava Jato nos próximos dias.

O vídeo “Amigo Secreto na Cadeia”, também sobre a operação, atingiu mais de 3 milhões de visualizações em duas semanas. “Odebrecht” e “Aprovação” também foram inspirados no noticiário.

Folhapress