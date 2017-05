Porchat se veste de garoto da Jovem Guarda para entrevistar Wanderléa

Fabio Porchat se vestiu com figurino estilo Jovem Guarda para entrevistar Wanderléa no “Programa do Porchat” (Record) desta quinta (4).

Sobre a época da Jovem Guarda, a cantora disse: “Estávamos preocupados com a ditadura de dentro de casa, nossa mudança foi comportamental”.

Ela também comentou que sua relação com Roberto e Erasmo Carlos, amigos daquela época, nunca mudou: “Existe uma familiaridade muito forte”. E falou da morte de outro amigo, Jerry Adriani, em 23 de abril, de quem disse que era muito próxima.

Folhapress