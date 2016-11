Porão do Alemão faz tributo a Ozzy e Black Sabbath nesta sexta

Pioneiros do heavy metal mundial, Ozzy Osbourne e sua banda Black Sabbath, são tema de um especial que acontece nesta sexta-feira (18), no Porão do Alemão, localizado na avenida Coronel Teixeira, São Jorge, Zona Oeste da cidade. À frente do tributo musical, a Rockaholics vai reviver os grandes hits da Black Sabbath, desde os primeiros anos até os dias atuais, além dos sucessos da carreira solo de Ozzy. O bar abre às 21h, com pré-show da Hawake a partir das 23h.

O ‘Especial Black Sabbath & Ozzy’ vai reunir as músicas mais conhecidas de Ozzy Osbourne, tanto como artista solo quanto como frontman do grupo que fez história no rock mundial. ‘No more tears’, ‘Perry Mason’ e ‘Crazy train’, da fase solo, e ‘War pigs’, ‘Sabbath bloody Sabbath’ e ‘Iron Man’, da banda, são alguns itens na setlist do show, que pega a deixa da passagem da Black Sabbath pelo Brasil com a turnê ‘The End’, já anunciada como a final tour da banda.

“A ideia do especial é um esquenta para a visita da banda ao Brasil em dezembro, nessa que é chamada ‘The End’, a turnê final do Black Sabbath”, destaca o vocalista Rubem Costa, que se apresenta ao lado de Marcelo Lima (baixo), Luis Santos (bateria) e André Carreira (teclados). O show terá ainda a participação especial do guitarrista e ex-Rockaholics, Casé Mar.

Integrantes e ex-integrantes, todos na Rockaholics são fãs incontestes de Ozzy e da Black Sabbath, que foram um marco na trajetória da banda amazonense. “Meu primeiro projeto como vocalista foi um especial Black Sabbath, e a formação básica da Rockaholics surgiu em 2008, para esse mesmo especial, no Porão do Alemão”, recorda Rubem, que destaca a Black Sabbath como uma referência na História do rock pesado no mundo.

“Ela foi a banda mais influente e inovadora no seu tempo como uma banda de heavy metal, ou heavy rock, ou como se queira chamar. Todas as bandas da história do metal são filhas de uma mãe chamada Black Sabbath”, declara ele.

Antes mesmo do especial, o rock já começa a mostrar seu peso no show da HawakE. Adepto do hard rock e do heavy metal, a banda de Manaus tem no repertório artistas e bandas consagrados do rock mundial, como Metallica, Iron Maiden e Avenged Sevenfold, para citar alguns. O grupo também investe no autoral, com canções como “Under my enemy” e “Suicidal genes”.

Com nove anos de trajetória, a Hawake é formada por Rod Splater (vocal), João Almeida (baixo), Darlan Cruz (bateria), Efrem Davilla (teclados) e Fábio Botelho (guitarrista). O grupo hoje divulga seu trabalho por meio do Facebook (goo.gl/c6VZ6i) e trabalha no repertório para um álbum autoral, a ser gravado no ano que vem, em São Paulo, com produção de Thiago Bianchi, vocalista da banda Noturnall.

Os ingressos da sexta porônica têm preços promocionais de R$ 5 (pista) e R$ 20 (área VIP) para as frequentadoras. No bar, os fãs de cerveja podem aproveitar a promo de Miller: na compra do cooler com 10 long necks da marca por R$ 70, o cliente leva 12 unidades. A oferta é válida enquanto durarem os estoques.

