Porão do Alemão comemora Natal com especial duplo nesta sexta

A semana rock de Natal termina mais cedo, mas para compensar tem especial em dose dupla nesta sexta (23) no Porão do Alemão, localizado na avenida Coronel Teixeira, bairro São Jorge, Zona Oeste. No palco, Heartbitch e Hightower fazem tributos a bandas do heavy metal de duas gerações e de dois extremos diferentes do planeta: Avenged Sevenfold (EUA) e AC/DC (Austrália). A festa tem ainda pré-show da Critical Age, mais promos de bebidas, aperitivos especiais e muito mais.

O Porão abre às 19h nas quartas, quintas e sextas de dezembro, com entrada gratuita para todos os frequentadores até as 21h. Os fãs de cerveja ganham mais tempo para aproveitar a promo que já é clássica do bar: na compra de um cooler com 10 garrafas de Budweiser por R$ 70, o cliente leva 12 unidades. A oferta vale enquanto durarem os estoques.

O bar também está trazendo como novidades um cardápio especial de aperitivos para o fim de ano, e um novo equipamento para oferecer suco natural de laranja aos clientes. “Pode ser tomado com ou sem vodka”, brinca William Lauschner, proprietário do bar.

EUA

Formada para a homenagem ao Avenged Sevenfold, a Heartbitch estreia nos palcos com um show que reúne os principais hits da banda californiana, entre eles “Nightmare”, “Bat country” e “Second heartbeat” – de onde o grupo local tirou seu nome-trocadilho. Surgido em 1999, o A7X despontou como revelação do heavy metal nos anos 2000 e ganhou fãs pelo mundo todo.

“Quando comecei a cantar, uns anos atrás, foi numa banda cover de Avenged Sevenfold”, recorda o vocalista Gilberto Andrey. Hoje à frente da Fullgas, de repertório mais variado, ele porém não deixou de lado a ideia de voltar à sonoridade do A7X. “Queria fazer esse especial há muito tempo, e agora que o grupo ganhou popularidade no cenário rock, surgiu a oportunidade”, celebra ele.

Além de Gilberto, a banda-tributo é formada por Antonio Henn (guitarra), Eduardo PJ (guitarra), Maykon Garcia (baixo), Alexandre Pedraça (teclados) e Rodrigo Bentes (bateria).

Austrália

Mantendo o peso da trilha sonora, a Hightower leva ao palco hits de todas as fases e discos do AC/DC em seu tributo à banda australiana. “Mesmo para quem não é fã ou não conhece a fundo o AC/DC, tem muitas músicas famosas, pois eles fizeram muitos hits, como ‘Highway to hell’, ‘Back in black’, ‘Thunderstruck’ e ‘You shook me all night long'”, antecipa o vocal Marcel Batista.

Ele acrescenta à lista canções que foram sucesso no cinema, como “It’s a long way to the top (If you wanna rock’n’roll)”, do filme “Escola de rock” (2003); “Big gun”, de “O último grande herói” (1993); e “Shoot to thrill”, de “Homem de ferro 2” (2010). “Eles são uma máquina de fazer clássicos”, comenta o vocalista, que aponta o AC/DC como uma de suas referências no rock.

“Principalmente na fase do Bon Scott, não só pelo timbre ou jeito de cantar, mas pelo jeito de entreter. Era um cara divertidíssimo no palco. E foi isso que nos levou ao AC/DC: assim como eles, a Hightower é uma banda muito animada, nós nos divertimos no palco”, comenta Marcel.

A banda também tem na formação Werner Deimling (guitarra), Antônio Magalhães (guitarra), Diego Souza (baixo) e Beto Montrezol (bateria). O especial terá a participação especial do guitarrista Valmir Filho.

Pré-show

Antes dos especiais, os rockers do #Porones curtem o pré-show da Critical Age, trazendo hits de bandas como Red Hot Chilli Peppers, System of a Down, Capital Inicial e Legião Urbana. “Faremos um show com a mesma energia de sempre, tocando os grandes clássicos nacionais e internacionais”, destaca Arisson Souza, vocalista ao lado de Lucas Skywalker e Igor Maiden (guitarras), Efren Eluard (baixo) e Marcus Vinicius (bateria).

Serviço

Especiais Avenged Sevenfold e AC/DC, com Heartbitch e Hightower + Critical Age (pré-show) no Porão

Endereço: Avenida Coronel Teixeira, 1.986, São Jorge

Data/hora: Sexta, dia 23, a partir das 19h

Ingressos: Entrada gratuita para todos das 19h às 21h. Após as 21h, mulheres têm ingresso promocional a R$ 5 (pista) e R$ 20 (VIP); homens têm ingresso de R$ 20 (pista) e R$ 40 (VIP).

Promoção da noite: Na compra de cooler com 10 garrafas de Budweiser a R$ 70, o cliente leva 12 cervejas da marca. Oferta válida enquanto durarem os estoques

Info: Pelo Facebook (www.facebook.com/poraodoalemao), Instagram e Twitter (@poraodoalemao)

Com informações da assessoria