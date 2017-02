Por trás dos sambas de enredo, compositores animam folia com riqueza de detalhes

Os 90 minutos em que carros alegóricos, passistas e alas desfilam na avenida do samba são embalados pelos enredos carnavalescos que resumem anos e, por vezes, séculos de histórias que não se limitam ao nosso Estado, ou mesmo, a região, mas ultrapassam fronteiras, e trazem lado a lado realidade e utopia, profano e sagrado e enchem o sambódromo amazonense de emoção.

A riqueza dos detalhes contados e cantados só é possível pelo minucioso trabalho de pesquisa realizado pelos compositores durante meses até a apresentação nos barracões das escolas de samba. “Samba-enredo é difícil, tem que conhecer, tem que estudar”, diz o compositor Marquinhos Negritude, um apaixonado pela folia.

Desde 1986, Negritude participou de vários festivais universitários, mas seu primeiro samba campeão foi em 2004 pela A Grande Família, onde ele continuou compondo nos dois anos seguintes. Em 2009, além da vermelha e branca, que levou o título de campeã, compôs ainda para a verde e branca Reino Unido da Liberdade, que foi vice. A partir de 2010, foi para a Reino Unido e, ao lado de amigos, assinou os enredos de 2014 a 2016. Este ano, vai apresentar o samba que trata da temática da sustentabilidade. “O enredo é forte, sobre a importância de as pessoas mudarem a mentalidade e investirem na preservação da floresta”, comenta.

Colecionador

Marquinhos Negritude não é o único amante do samba. Iomar Japonês, 46, quando criança, colecionava vinis de coletâneas de enredos, cresceu e se tornou um dos nossos maiores sambistas. No Carnaval de 2011 se tornou notícia ao desfilar em 11 escolas de samba do grupo especial e de acesso, sendo em 10 delas como intérprete e em uma como integrante da bateria. Participou da escola Andanças de Ciganos como intérprete, mais seis anos no Grêmio Alvorada, ficou de 2008 a 2015 na Vila da Barra e em 2016 começou a atuar como comentarista.

Em mais de 30 anos de amor pelo samba, já compôs mais de 120 enredos para escolas do grupo especial e grupo de acesso A, B e C. “Não tenho uma escola de coração, sou um apaixonado pelo Carnaval, conheço os bastidores, a história dos itens”, conta o compositor que já disputou duas vezes samba na Unidos da Tijuca.

O compositor Paulino Braga, 46, conhecido como o “Rei do Refrão”, ganhou o apelido dos amigos por sua facilidade em escrever esse trecho das composições, algo que se tornou fácil com a prática de quem compõe enredos e disputa desde os 13 anos.

Aos 19 anos, Braga conseguiu levar a primeira vitória na escola Sem Compromisso, compondo ao lado de Chico da Silva. Durante sua trajetória, foram mais de 50 sambas para escolas amazonenses e para o Carnailha, em Parintins, mas ainda resta um desejo a ser realizado. “Minha vontade é ganhar um samba no Morro (da Liberdade), escola onde eu comecei”.

Em família

Paulo Onça e Alan Vasconcelos, tio e sobrinho, respectivamente, também são conhecidos sambistas amazonenses. O primeiro enredo vitorioso de Paulo Onça levou a escola Vitória Régia a conquistar o título do Carnaval amazonense com “Nem verde nem rosa”, em 1990. Compositor consagrado nacionalmente, o sambista também compôs “Parintins para o mundo ver” e fez a escola Salgueiro ser campeã do Carnaval, em 1988. Este ano, compôs o enredo vencedor da Acadêmicos do Grande Rio, em homenagem a Ivete Sangalo, com o sobrinho Alan Vasconcelos e mais quatro amigos, Kaká, Dinho Artiligri, Rubens Gordinho e Marco Moreno.

Ao final do trabalho, Marquinhos Negritude afirma que um compositor não é autossuficiente, o que vale são as colaborações, pois seus trabalhos são sempre compartilhados com outros que ajudam a escrever e finalizar as melodias. “É uma disputa de conhecimento, ganha quem erra menos, quem toca o coração das pessoas. O detalhe faz a diferença. O enredo é um resumo que os compositores conseguiram musicalizar de uma série de livros. Enredo é trabalho. Quando falta uma semana para terminar, todos que estão envolvidos já não dormem. É muita adrenalina para todos nós, e é sempre importante destacar que samba é parceria”, destaca, emocionado.

