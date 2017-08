Por que extrair o siso? Tire suas dúvidas sobre a cirurgia

Quando o siso começa a nascer, ele pode causar dores e incômodos gengivais – Fotos: Divulgação

Quando falamos dos sisos, popularmente conhecido como “dentes do juízo”, a maioria das pessoas faz cara feia porque teme o diagnóstico de extração. Na verdade o que ocorre é a falta de informação sobre esses dentes, que são os últimos a nascer, entre 17 a 25 anos de idade. Qual a melhor idade para extração? Por que algumas pessoas nascem sem eles? Para que servem esses dentes? Sisos podem atrapalhar o alinhamento dos outros dentes? A cirurgia é complicada? Como é o pós-operatório? Todo mundo precisa arrancar os sisos? Estes são só alguns dos questionamentos que todo mundo faz antes de sentar na “temida” cadeira do dentista.

Você vai aprender de vez a não ter medo desses dentinhos. Nós procuramos um especialista no assunto, que vai nos ajudar a conhecer quem são os sisos, as suas consequências e, principalmente, como não sofrer com eles. O cirurgião-dentista Pedro Simon explicou que ninguém precisa temer o profissional da odontologia. As técnicas, equipamentos e instrumentos se modernizaram, proporcionando maior conforto nos procedimentos dentários. Quanto aos sisos, ele explica que o cuidado deve ser o mesmo que o dos demais dentes.

“O que poucas pessoas sabem é que os dentes do siso tinham como função primordial, até um tempo atrás, de manter uma mastigação mais eficiente. Eles eram mais necessários porque os dentes permanentes, que nasciam a partir dos 6 anos, eram perdidos muito cedo, principalmente, pela ação de placas bacterianas e cáries. Hoje em dia, sua função original foi perdida, pois a perda precoce dos dentes é rara — e muito disso se deve aos múltiplos avanços na área da odontologia”

Os adultos precisam de fato de um dente com a função de triturar com mais força para ingerir alimentos mais duros, como fazem os dentes do siso. O profissional aponta causas antropológicas para que estes dentes nasçam cada vez mais tarde e menores. A necessidade de extração desse dente acontece, geralmente, por alguns fatores específicos, entre eles, às mudanças do seu uso na alimentação com o passar do tempo.

“A diminuição da necessidade de mastigação mais potente (hoje comemos praticamente a vida toda um dieta mais macia) tem feito com que o desenvolvimento dos maxilares venha mudando ao logo do tempo, diminuindo o espaço necessário para que estes dentes possam nascer. Assim, sem espaço, a região pode inflamar e causar desconforto ao paciente”, explicou.

Medo da cirurgia, medo da anestesia e medo de dor são as primeiras sensações que fazem com que as pessoas adiem a ida ao dentista. Quando o siso começa a nascer, ele pode causar dores e incômodos gengivais, além de sangramentos podem ocorrer por conta do acúmulo de sujeira na região. Isso porque poucos sabem fazer a devida higienização no local, já que ele nasce no fundo da boca. Simon explica que se o siso estiver em posição correta, sem causar transtorno, incômodo, dor e tiver condições de higienização, ele nem precisa ser extraído.

O dentista também indica a extração quando o siso está cariado e sua restauração fica inviável

A gerente de uma ótica, Ana Sophia Araújo, de 32 anos, extraiu dois dentes do siso há menos de duas semanas. Ela relatou que o procedimento foi simples e não sentiu nada durante a cirurgia. Sensação bem diferente da primeira vez que ela precisou extrair o siso inferior, que inflamou.

“Dessa vez eu não senti nada e o pós-operatório foi bem tranquilo. Eu retirei os sisos de cima porque percebi que meus dentes da frente entortaram após eles nascerem. Foi por estética mesmo, já que depois eles realinham. Confesso que senti muito medo porque o primeiro siso que extrai foi uma experiência horrível. Estava inflamado, doeu bastante e sangrava. A raiz ainda quebrou na hora de retirá-lo e tive que voltar outro dia para retirar as raízes porque a anestesia não fazia mais efeito. Meu rosto ficou inchado por um mês”, relatou.

Ana disse que esse foi um caso a parte. Ela orientou que procurar um dentista preparado faz toda a diferença no resultado final. “Eu fui naqueles dentistas de ‘quintal’, aí paguei o preço. Dessa vez procurei um cirurgião-dentista especializado e foi uma experiência incrível”.

O alerta da gerente também é reforçado por Pedro Simon, que atende num consultório localizado no Rio Negro Center, no Centro de Manaus.

“Não adianta procurar qualquer profissional. Oriento para que procure bons profissionais para evitar problemas futuros”.

Fatores de extração

Entre os fatores que contribuem para a extração dos sisos estão: a inflamação causada pela falta e higienização, por necessidade ortodôntica, quando o ortodontista precisa de espaço para movimentar os dentes do paciente. Há casos de inflamação também no capuz que envolve o dente, formação de cistos e tumores associados ao dente. O dentista também indica a extração quando o siso está cariado e sua restauração fica inviável

O siso também pode ser extraído quando o mau posicionamento representa risco iminente de cárie para o dente vizinho e também como forma de prevenção para evitar cistos e tumores, além de “não entortar os outros dentes”.

Você não precisa ter medo do dentista. Os procedimentos se aperfeiçoaram e a anestesia é indicada para evitar dor

Como funciona a extração

A extração dos dentes do siso pode ser feita de duas formas. Quando os dentes do siso já nasceram e estão completamente à vista, a sua extração é feita da mesma maneira que se extrai qualquer outro dente. Porém, se os dentes do siso estiverem inclusos, terá que ser feita uma incisão nas gengivas e a parte do osso que se encontra sobre os dentes do siso é removida. Depois, o cirurgião-dentista dá continuidade ao procedimento de exodontia (extração de dentes ou raízes).

Mais antes de qualquer coisa, o profissional faz a anestesia local ou a administração de um sedativo. Ele solta os dentes do siso do osso com recurso a um instrumento de extração, removendo-os em seguida com o fórceps dentário. Já no caso dos dentes do siso inclusos, é feita uma pequena incisão no local e são removidos qualquer osso ou tecido que os possam estar por cima dos dentes. Em seguida, os dentes do siso são soltos do osso com um instrumento de extração, removendo-os com os fórceps dentários.

De acordo com Pedro Simon, por vezes, o dente do siso não é extraído por inteiro, mas em pequenas secções. O objetivo é retirar os dentes sem danificar o osso. No caso de ser feita uma incisão, esta é fechada com recurso a pontos. Sobre o período de recuperação após a extração, o cirurgião-dentista explica que o período de descanso e de tratamento com apoio de medicamentos depende de pessoa para pessoa.

“A recuperação de uma exodontia depende do tipo de extração que foi feita, mas a regra geral é entre uma e duas semanas para o paciente sentir a boca novamente confortável”.

Veja a lista feito pelo dentista para auxiliar numa rápida recuperação:

Controlar o sangramento com a aplicação de gaze limpa periodicamente.

Aplicar gelo envolto numa toalha ou uma compressa fria no rosto durante 10 minutos a cada meia hora.

Evitar bochechar e cuspir durante as primeiras 24 horas.

Depois, não utilize um elixir bocal (o fluído é forte), mas sim um copo de água morna com ½ colher de chá de sal para bochechar depois de cada refeição.

Continuar a lavar os dentes, evitando a área de extração durante as primeiras 24 horas.

Depois disso, fazer uma lavagem muito cuidadosa.

Até desaparecer por completo o efeito da anestesia, seguir apenas uma dieta líquida.

Nos dias seguintes, opte sempre por alimentos líquidos e moles, evitando porém beber com uma palhinha, assim como alimentos/bebidas quentes (café, chá, sopa…).

Não consumir bebidas alcoólicas.

Não fumar.

Evitar exercício e qualquer tipo de esforço físico nos dias após a exodontia.

Se não se sentir bem ou se verificar algum sintoma anormal, deve contactar o seu dentista.

