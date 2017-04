Por não aceitar divórcio, homem mata mulher após relação sexual no Zumbi

O operador de máquinas Edimilson dos Santos Silva, 52, matou a esposa, Maria do Carmo de Oliveira, 46, a facadas, na madrugada desta terça-feira (4), após manterem relação sexual. Maria queria terminar o casamento de 23 anos com o operador e, provavelmente, isso seja a motivação do crime, ocorrido na rua Bom Samaritano, bairro Zumbi, Zona Leste.

O aspirante da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Maurício Guilherme, contou que soube do caso por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). “Quando chegamos ao local, encontramos a mulher do lado da cama, seminua, com o ferimento no pescoço. Ele também estava lá no chão, desmaiado. O suspeito foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para o Hospital João Lúcio”, contou o PM.

A Polícia Civil informou que Edmilson tentou se matar tomando várias pílulas de Viagra. O ferimento que ele apresentava no corpo teria sido apenas provocado por acidente, no momento em que ele passou mal.

De acordo com o titular do 25º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Rafael Allemand, em depoimento, Edmilson disse estar inconformado com o pedido de separação da mulher. Ele contou que Maria, inclusive, já estaria envolvida com outra pessoa.

“Ele tentava reaver o casamento, mas ela não queria. Mas ela aceitou ter relação sexual pela última vez. O Edmilson deixou ela dormir, pegou a faca e golpeou o pescoço da mulher, segurando a arma até que ela morresse”, disse. Ainda conforme a autoridade, no momento do crime, o suspeito disse que Maria não seria de mais ninguém.

O delegado ainda destacou que o crime foi premeditado porque, na noite anterior, o suspeito tentou comprar uma arma. “Ele chegou a marcar encontro com alguém que não foi ao local marcado. O Edmilson estava com R$ 2 mil para efetuar a transação”, detalhou Allemand.

Ao ser questionado, Edimilson relatou que a decisão de matar a esposa foi de última hora, mas que ele estava arrependido.

“Foi a loucura que me fez fazer isso. Ela já tinha dito em outras vezes que queria se separar, mas domingo, ela falou em definitivo. Eu não aceitava isso. Estou muito arrependido. Eu sei que a minha família não vai me perdoar”, lamentou o operador.

O suspeito foi autuado em flagrante por homicídio qualificado, enquadrado no crime de feminicídio. Após os procedimentos na delegacia, ele será encaminhado para Audiência de Custódia, a ser realizada no Fórum Henoch Reis, na Zona Sul. Caso seja decretada a prisão de Edimilson, ele será encaminhado para o Centro de Detenção Prisional Masculino (CDPM).

Manoela Moura

EM TEMPO