Por falta de provas, delegado libera advogadas suspeitas de dar dinheiro a preso

Após serem acusadas por agentes carcerários do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) de terem dado dinheiro a um detento, as advogadas Camila Uiara Vieralves, Erica Oliveira Gomes e Pâmela Barbosa, ficaram mais de quatro horas detidas dentro da unidade prisional localizada no quilômetro 8 da BR-174. Somente com a chegada de representates da seccional Amazonas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AM) o caso foi parar na delegacia, onde, por falta de provas, ninguém ficou preso.

A acusação inicial dos carcereiros era de que as advogadas haviam sido flagradas dando R$ 300 ao preso Josiel Silva de Souza, que cumpre pena por roubo. No entanto, a versão dada pelo vice-presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB-AM é outra. “Elas já haviam saído da entrevista com o preso quando foram abordadas pelos agentes as acusando de terem dado dinheiro para o preso. Mas não houve flagrante”, disse Alan Johnny Feitosa.

Na versão da OAB-AM até o preso acusado pelos agentes carcerários de ter recebido o dinheiro das advogadas negou o fato. O caso chegou a ser levado para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Ponta Negra, zona Oeste. “Como não houve nenhuma prova que materializasse as acusações, o delegado não realizou nenhum flagrante. Agora as advogadas é que vão mover uma ação contra o Estado por abuso de autoridade, cárcere privado, constrangimento ilegal e danos morais”, explicou Feitosa.

As três advogadas chegaram ao Compaj no início da tarde desta terça-feira após Camila e Erica terem conseguido autorização do juiz Luís Carlos Valolis, da Vara de Execuções Penais (VEP), para visitar o preso.

Márcio Azevedo

EM TEMPO