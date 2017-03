Por enquanto, retorno da Faixa Azul está descartado

A Superintendência Municipal de Transporte Urbano (SMTU) descartou para este mês, o retorno das restrições de circulação de veículos particulares na “faixa azul” das avenidas Max Teixeira e Noel Nutels, ambas localizadas na Zona Norte. A notícia da suposta volta das limitações causou descontentamento entre os condutores.

Ontem, a SMTU informou por meio de nota que, a fiscalização de trânsito a condutores de veículos particulares que trafeguem pela faixa azul (corredor preferencial de ônibus do transporte coletivo) das avenidas Max Teixeira e Noel Nutels ainda não teve início.

Na ocasião, o órgão esclareceu que neste momento, o trabalho de fiscalização que deverá começar neste mês de março na Zona Norte é o de fiscais de transporte da SMTU, com foco na operação das linhas de ônibus que trafegam por estas vias. A superintendência destacou que o início da aplicação de multas de trânsito ainda não tem data prevista.

Ao serem informados na semana passado sobre a restrição da Faixa Azul, motoristas ficaram insatisfeito com a medida e já reclamavam dos possíveis transtornos que provavelmente seriam provocados com a interdição da faixa para veículos particulares. Os usuários chegaram a falar em protesto para conseguirem suspender novamente a aplicação de penalidade para que trafegasse pela esquerda.

“Não é possível que um órgão vendo que o primeiro teste não deu certo, insista em implantar novamente um sistema que impossibilita um bom fluxo na via. Essa avenida não tem estrutura para usar restrições em uma das faixas. Se realmente voltar, o caos será novamente instalado no Zona Norte. A única alternativa para resolver o problema, é os condutores se revoltarem e bloquearem a via até o município acabar com essa palhaçada de Faixa Azul na Max Teixeira”, disse a consultora de vendas, Luiza Castro.

A liberação total das faixas para a circulação de veículos particulares aconteceu em setembro do ano passado, após 4 dias do início da implantação de restrições nas avenidas. Durante o período em que estava vigorando a lei, foi realizado por engenheiros de órgãos de trânsito de Manaus, uma análise do tráfego de veículos, onde detectou-se uma grande retenção em alguns trechos, principalmente na área da bola do Manoa.

Após as avaliações, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, tomou a decisão de suspender a Faixa Azul até que novos estudos de engenharia sejam realizados para o sistema viário daquela área.

Gerson Freitas

EM TEMPO