Por dívida de R$ 500, rapaz é morto com cinco facadas na rua onde morava, no Coroado

O autônomo Ítalo Corrêa da Silva, 20, foi assassinado com cinco facadas na madrugada desta quarta-feira (9), por volta das 2h, em via pública, na rua das Princesa, conjunto Ouro Verde, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o jovem estava na rua de sua casa, quando foi abordado por pelo menos 10 homens. Os suspeitos desferiam as facadas na vítima. O corpo do rapaz foi encontrado por populares as 3h30 da madrugada.

Ainda segundo a DEHS, o crime foi motivado devido uma dívida de R$ 500 que a vítima tinha com traficantes da área.

O corpo do jovem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames de necropsia.

A DEHS está investigando o crime, mas até o momento os suspeitos não foram identificados.

Portal EM TEMPO