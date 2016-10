Por determinação judicial, fronteira entre Brasil e Colômbia foi fechada durante as eleições

A fronteira entre Tabatinga, no Brasil, e Letícia, na Colômbia, foi fechada desde às 17h do sábado (1º) até às 22h de domingo (2). De acordo com a Polícia Militar de Tabatinga, o fato acontece por determinação judicial.

Ainda segundo a PM, quem for eleitor brasileiro ou estiver acompanhando alguém que irá votar, poderá entrar no país para votar. Quem tiver de problema de saúde grave e precisar de atendimento e for do Brasil, também poderá passar pela fronteira. Mas toda pessoa que não tiver nessa condição, está vetada a entrada no país.

Na Colômbia, o plebiscito para referendar ou não o acordo de paz assinado entre o governo e as Forças Armadas Revolucionárias (Farc) ocorre, também neste domingo (2), de 8h às 16h no horário local. O presidente colombiano, Juan Manuel Santos, apelou para que todos os colombianos compareçam às urnas. Por volta de 34,9 milhões de colombianos estão habilitados a votar.

No Brasil, quase 145 milhões de eleitores votaram para vereador e prefeito entre de 8h às 17h.

Por equipe EM TEMPO online