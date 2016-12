Por 3 votos a 2, TCE aprova contas de Arthur Neto

O parecer prévio sobre a execução do orçamento das contas do exercício do ano de 2015, da Prefeitura de Manaus, apresentado nesta terça-feira (13), mesmo com votação dividida foi aprovada por três votos a dois em sessão realizada no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).

O relatório de orçamento foi avaliado como positivo pelo conselheiro Érico Desterro, no entanto, várias observações, que ele próprio insistiu ter realizado anteriormente não foram atendidas.

A principal discussão gerou em torno do Portal da Transparências e do descaso referentes às repetições das ressalvas. De acordo com Desterro, há descaso com os assuntos pontuados pelo Tribunal, que faz as recomendações, mas não são observadas e sanadas e que, por isso, é necessário, resolver algumas pendências junto à Secretaria Municipal de Finanças (Semef).

“O que nós examinamos foram as contas gerais da administração municipal que, no geral, cumpriu os percentuais de aplicação constitucionais e legais em educação, saúde e responsabilidade fiscal. Agora, o Tribunal vai emitir um parecer para que a Câmara Municipal de Manaus (CMM) faça um julgamento da atuação do prefeito como executor do orçamento”, disse o conselheiro.

Ainda conforme Desterro, há deficiência no controle interno por falta de servidores suficientes e da necessidade em se criar uma estrutura independente. “Esperamos que o prefeito crie meios para isso, sob pena de não ter aprovação pelo TCE em uma futura avaliação”, alertou.

Rejeição

O conselheiro Júlio Cabral e a auditora Yara Lins dos Santos rejeitaram a proposta, alegando não ter havido preocupação com as ressalvas que vem sendo feitas desde 2012 à administração.

“A não aprovação de meu voto foi justificada diante de todas as irregularidades apresentadas. Desde 2012, quando foram feitas as ressalvas, não são cumpridas pela atual administração. Em 2009, foi lançada a Lei que trata da transparência e a prefeitura de Manaus não vem cumprindo. O interior do Estado cumpre, porque a capital não?, questionou Yara Lins.

O titular da Semef, Ulisses Tapajós, defendeu o setor administrativo. Para ele, o que não permitiu a regularização exigida foi a falta de recursos suficientes para investir em informática. Porém, ressaltou que há o Portal da Transparência e que há muita vontade de atender às sugestões propostas pelo TCE.

O secretário disse ainda que todos estão trabalhando na “Cidade Inteligente” e que faz parte do projeto de trabalho de sua administração informar todos os gastos/investimentos da prefeitura em tempo real.

Arrecadações

Durante a análise foi constatado uma variação positiva nas arrecadações em relação ao ano anterior, de 2014.

O Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) representou um acréscimo de 28% em arrecadação para o município. O Imposto de Renda Retido na Fonte representou 12,73% da receita tributária e o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) foi de 6,56%.

Portal EM TEMPO